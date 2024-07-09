https://1prime.ru/20240709/gruziya-849937940.html

Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии

Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии - 09.07.2024, ПРАЙМ

Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии

Лидеры государств-членов Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые они планировали передать грузинскому Минобороны в целях укрепления... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:32+0300

2024-07-09T11:32+0300

2024-07-09T11:32+0300

грузия

ес

минобороны

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ТБИЛИСИ, 9 июл - ПРАЙМ. Лидеры государств-членов Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые они планировали передать грузинскому Минобороны в целях укрепления обороноспообности Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.Дипломат заявил, что это только первый шаг к полному ограничению поддержки грузинского правительства со стороны Евросоюза. По его словам, средства будут перенаправлены на гражданское общество и средства массовой информации.Ранее Герчинский говорил, что на текущий момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.

https://1prime.ru/20240709/gruziya-849934540.html

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грузия, ес, минобороны