https://1prime.ru/20240709/gruziya-849937940.html
Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии
Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии - 09.07.2024, ПРАЙМ
Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии
Лидеры государств-членов Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые они планировали передать грузинскому Минобороны в целях укрепления... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:32+0300
2024-07-09T11:32+0300
2024-07-09T11:32+0300
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ТБИЛИСИ, 9 июл - ПРАЙМ. Лидеры государств-членов Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые они планировали передать грузинскому Минобороны в целях укрепления обороноспообности Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.Дипломат заявил, что это только первый шаг к полному ограничению поддержки грузинского правительства со стороны Евросоюза. По его словам, средства будут перенаправлены на гражданское общество и средства массовой информации.Ранее Герчинский говорил, что на текущий момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.
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грузия, ес, минобороны
Евросоюз заморозил передачу средств для Минобороны Грузии
Посол ЕС: Евросоюз заморозил передачу €30 млн для Минобороны Грузии
ТБИЛИСИ, 9 июл - ПРАЙМ. Лидеры государств-членов Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые они планировали передать грузинскому Минобороны в целях укрепления обороноспообности Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
Дипломат заявил, что это только первый шаг к полному ограничению поддержки грузинского правительства со стороны Евросоюза. По его словам, средства будут перенаправлены на гражданское общество и средства массовой информации.
Ранее Герчинский говорил, что на текущий момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС