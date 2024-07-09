https://1prime.ru/20240709/gruziya-849959523.html

ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира"

ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира" - 09.07.2024, ПРАЙМ

ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира"

ЕС приостановил выделение 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Грузии на 2024 год из-за закона об иноагентах, сообщил агентству РИА Новости... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:29+0300

2024-07-09T16:29+0300

2024-07-09T16:29+0300

политика

грузия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. ЕС приостановил выделение 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Грузии на 2024 год из-за закона об иноагентах, сообщил агентству РИА Новости ознакомленный источник."Мы уже приостановили поддержку вооруженных сил Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год в рамках Европейского фонда мира", — отметил источник издания.В ходе июньского саммита в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию изменить свою политику, которая, по их мнению, угрожает пути страны в ЕС и может нарушить процесс интеграции.Евросоюз также предупредил о возможности ограничения финансирования грузинского правительства и приостановки обмена визитами на высоком уровне, если Грузия не изменит свою политику.В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на протесты и предупреждения со стороны ЕС и США. Закон вызвал критику со стороны западных политиков, которые считают его противоречащим европейским принципам и ценностям. ЕС считает, что страна отадаляется от вступления в ЕС.

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