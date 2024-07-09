https://1prime.ru/20240709/idei-849960888.html
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди
Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:53+0300
2024-07-09T16:53+0300
2024-07-09T16:53+0300
владимир путин
дмитрий песков
нарендра моди
россия
индия
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960734_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_09c485f0e077b4841aa1c168c424e24e.jpg
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир", - отметил он. И добавил: "Он (Моди - ред.) сказал, что родились новые свежие идеи после обмена мнениями".Песков также не согласился с оценкой Владимира Зеленского, заявившего, что визит Моди в Москву нанесет "сокрушительный удар" по мирным усилиям. "Это не так", - сказал Песков.Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции. Девятого июня прошли официальные переговоры в Кремле.
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849948155.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960734_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_6423ada5e41e64e02863d9d1e1b6bf16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, россия, индия, сво
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, РОССИЯ, ИНДИЯ, СВО
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди
Песков: Путин и Моди обсудили урегулирование на Украине, родились новые идеи
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир", - отметил он. И добавил: "Он (Моди - ред.) сказал, что родились новые свежие идеи после обмена мнениями".
Песков также не согласился с оценкой Владимира Зеленского, заявившего, что визит Моди в Москву нанесет "сокрушительный удар" по мирным усилиям. "Это не так", - сказал Песков.
Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции. Девятого июня прошли официальные переговоры в Кремле.
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине