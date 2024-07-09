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Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди
Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:53+0300
2024-07-09T16:53+0300
владимир путин
дмитрий песков
нарендра моди
россия
индия
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир", - отметил он. И добавил: "Он (Моди - ред.) сказал, что родились новые свежие идеи после обмена мнениями".Песков также не согласился с оценкой Владимира Зеленского, заявившего, что визит Моди в Москву нанесет "сокрушительный удар" по мирным усилиям. "Это не так", - сказал Песков.Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции. Девятого июня прошли официальные переговоры в Кремле.
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владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, россия, индия, сво
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, РОССИЯ, ИНДИЯ, СВО
16:53 09.07.2024
 
Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди

Песков: Путин и Моди обсудили урегулирование на Украине, родились новые идеи

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир", - отметил он. И добавил: "Он (Моди - ред.) сказал, что родились новые свежие идеи после обмена мнениями".
Песков также не согласился с оценкой Владимира Зеленского, заявившего, что визит Моди в Москву нанесет "сокрушительный удар" по мирным усилиям. "Это не так", - сказал Песков.
Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции. Девятого июня прошли официальные переговоры в Кремле.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Премьер Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине
14:14
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковНарендра МодиРОССИЯИНДИЯСВО
 
 
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