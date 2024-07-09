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Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди

Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ

Песков сообщил о "новых идеях" по миру на Украине после визита Моди

Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:53+0300

2024-07-09T16:53+0300

2024-07-09T16:53+0300

владимир путин

дмитрий песков

нарендра моди

россия

индия

сво

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава индийского правительства Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсуждали украинский кризис в конструктивном ключе, родились новые идеи, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир", - отметил он. И добавил: "Он (Моди - ред.) сказал, что родились новые свежие идеи после обмена мнениями".Песков также не согласился с оценкой Владимира Зеленского, заявившего, что визит Моди в Москву нанесет "сокрушительный удар" по мирным усилиям. "Это не так", - сказал Песков.Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции. Девятого июня прошли официальные переговоры в Кремле.

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владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, россия, индия, сво