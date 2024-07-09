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Фьючерсы на индексы США растут при поддержке акций технологических гигантов

Фьючерсы на индексы США растут при поддержке акций технологических гигантов - 09.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США растут при поддержке акций технологических гигантов

Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник повышаются, а акции технологических и полупроводниковых компаний, входящих в число тяжеловесов, собираются... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:38+0300

2024-07-09T16:38+0300

2024-07-09T16:38+0300

рынки

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник повышаются, а акции технологических и полупроводниковых компаний, входящих в число тяжеловесов, собираются продлить вчерашнее ралли. Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки относительно курса денежно-кредитной политики.Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник выросли и закрылись на рекордных максимумах, чему способствовало ралли в акциях производителей микросхем: субиндекс полупроводникового сектора Philadelphia Semiconductor Index подскочил до более чем двухнедельного максимума.S&P 500 в этом году установил уже 35-й рекорд на закрытии. Резкий рост акций, связанных с искусственным интеллектом, и технологических бумаг поддерживает позитивные настроения на рынке, компенсируя неопределенность в отношении планов центрального банка по снижению ставки.Акции Intel на премаркете подорожали на 3,8% после роста более чем на 6% на предыдущей сессии, в то время как бумаги фаворита в области ИИ-чипов Nvidia подорожали на 1,1%, а Marvell Technology - на 1,0%.Инвесторы будут внимательно следить за выступлением Пауэлла в конгрессе, которое он начнет позднее сегодня, чтобы понять, как центральный банк оценивает последние экономические данные, указывающие на замедление темпов роста рынка труда, на фоне других признаков потенциальной экономической слабости. Начало выступления, за которым последуют вопросы законодателей, запланировано на 14.00 по Гринвичу."Мы ожидаем, что высказывания Пауэлла будут либо сбалансированными, либо слегка склоняться в сторону мягкой политики, учитывая возобновление прогресса в дезинфляции и признаки того, что экономическая активность и занятость замедляются, хотя и постепенно", - отмечают аналитики Unicredit.Согласно собственным прогнозам руководителей ФРС, в этом году ожидается лишь одно снижение ставки, однако рынки придерживаются мнения, что понижение ставки может составить 50 базисных пунктов. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС оценивается почти в 74% по сравнению с вероятностью менее чем 50% месяц назад.Чувствительные к динамике ставок акции выросли на 0,3%-0,5%."Рынок продолжает движение вверх, и, учитывая перспективы снижения ставок, я считаю, что оно может продолжаться еще некоторое время", - сказал старший экономист WisdomTree Джереми Сигел.На этой неделе также должны выйти важные данные по инфляции. Индекс потребительских цен в четверг и индекс цен производителей в пятницу дадут представление о том, ослабевает ли инфляционное давление в крупнейшей экономике мира.Инвесторы также ожидают начала сезона корпоративной отчетности за 2-й квартал на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что средняя прибыль на акцию компаний из индекса S&P 500 во 2-м квартале увеличилась на 10,1% по сравнению с ростом на 8,2% в 1-м квартале, согласно данным LSEG I/B/E/S.На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 47 пунктов, или на 0,12%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 13,75 пункта, или 0,24%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 – 83,25 пункта, или 0,40%.

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рынки