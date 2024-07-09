https://1prime.ru/20240709/indiya-849936678.html

РФПИ и Invest India поддержат компании России, выходящие на рынок Индии

РФПИ и Invest India поддержат компании России, выходящие на рынок Индии - 09.07.2024, ПРАЙМ

РФПИ и Invest India поддержат компании России, выходящие на рынок Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии (Invest India) проинвестируют до 100 миллиардов рублей в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:05+0300

2024-07-09T11:05+0300

2024-07-09T11:05+0300

экономика

рфпи

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии (Invest India) проинвестируют до 100 миллиардов рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок и реализующие проекты в Индии, сообщает РФПИ. Соответствующее объявление было сделано в рамках официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. "РФПИ совместно с партнерами проинвестирует до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок и реализующие проекты в Индии. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India) договорились о поддержке выхода российских компаний на индийский рынок и привлечении индийского бизнеса в Россию", - говорится в сообщении РФПИ. "Торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие между Россией и Индий динамично развивается, по итогам 2023 года товарооборот достиг рекордных показателей. Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии и является вторым по величине импортером товаров, что свидетельствует о высоком интересе российских компаний к индийскому рынку, обладающему значимым потенциалом дальнейшего роста. В этой связи объединение усилий для осуществления инвестиций c Invest India способствует ускоренной реализации новых двусторонних инвестиционных проектов в широком спектре отраслей", - отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводит пресс-служба. Российский фонд прямых инвестиций был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории РФ совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с российской IT-компанией "Национальные квалификации" и индийской Hoonartek станут партнерами для развития российско-индийского сотрудничества в области информационных технологий и для поддержки образовательных и предпринимательских инициатив в двух странах, сообщает РФПИ.Соответствующее объявление было сделано в рамках официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО "Национальные квалификации" и индийская компания Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek) объявляют о партнерстве с целью развития российско-индийского сотрудничества в области информационных технологий, а также поддержки образовательных и предпринимательских инициатив в России и Индии", - говорится в сообщении РФПИ.Отмечается, что Hoonartek специализируется на предоставлении различных IT- и цифровых услуг, включая технологии переноса данных, цифровой инженерии, генеративного искусственного интеллекта. Продукты компании применяются в банковской и телекоммуникационной индустрии, а также в сфере здравоохранения и розничной торговли.В свою очередь, компания "Национальные квалификации" разрабатывает программные продукты для цифровизации бизнес-процессов, реализуемых в рамках функционирования и развития национальной системы профессиональных квалификаций."РФПИ как один из лидирующих российских институтов, играющих активную роль в расширении экономического взаимодействия между Россией и Индией во всех стратегических областях, совместно с партнерами сфокусируется на содействии взаимному признанию документов об образовании и квалификации. Такой шаг обеспечит эффективный международный кадровый обмен, содействует налаживанию новых партнерств между компаниями, образовательными и научными организациями", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева."Благодаря соглашению объединяются усилия в важнейшей сфере развития человеческого капитала, которая придаст дополнительный импульс успешно развивающимся отношениям между нашими странами", - добавил Дмитриев.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рфпи, индия