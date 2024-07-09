https://1prime.ru/20240709/indiya-849938261.html

И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией

И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией - 09.07.2024, ПРАЙМ

И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией

Россия является партнером Индии и в горе, и в радости, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:36+0300

2024-07-09T11:36+0300

2024-07-09T11:36+0300

нарендра моди

россия

индия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия является партнером Индии и в горе, и в радости, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.Глава государства находится с визитом в Москве. 9 июля он, в том числе, встретился с индийской диаспорой."Когда я слышу слово "Россия", первое, что приходит на ум, - это партнер и в горе и в радости", - рассказал Моди.

https://1prime.ru/20240709/modi-849930456.html

индия

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нарендра моди, россия, индия