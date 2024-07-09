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И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией
И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией - 09.07.2024, ПРАЙМ
И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией
Россия является партнером Индии и в горе, и в радости, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:36+0300
2024-07-09T11:36+0300
2024-07-09T11:36+0300
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия является партнером Индии и в горе, и в радости, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.Глава государства находится с визитом в Москве. 9 июля он, в том числе, встретился с индийской диаспорой."Когда я слышу слово "Россия", первое, что приходит на ум, - это партнер и в горе и в радости", - рассказал Моди.
https://1prime.ru/20240709/modi-849930456.html
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нарендра моди, россия, индия
Нарендра Моди, РОССИЯ, ИНДИЯ
И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией
Премьер Индии Нарендра Моди назвал Россию партнером и в горе, и в радости
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия является партнером Индии и в горе, и в радости, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
Глава государства находится с визитом в Москве. 9 июля он, в том числе, встретился с индийской диаспорой.
"Когда я слышу слово "Россия", первое, что приходит на ум, - это партнер и в горе и в радости", - рассказал Моди.
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