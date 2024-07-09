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Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС

Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ

Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС

Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома". | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:11+0300

2024-07-09T12:11+0300

2024-07-09T12:19+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома"."Новое направление – атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации "Росатом" в области плавучих АЭС", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.

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