https://1prime.ru/20240709/indiya-849941804.html
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС
Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома". | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:11+0300
2024-07-09T12:11+0300
2024-07-09T12:19+0300
россия
индия
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома"."Новое направление – атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации "Росатом" в области плавучих АЭС", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, аэс
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС
"Росатом": РФ в апреле передала Индии предложения в области плавучих АЭС
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Новое направление – атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации "Росатом" в области плавучих АЭС", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.