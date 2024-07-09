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Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС
Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома". | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:11+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома"."Новое направление – атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации "Росатом" в области плавучих АЭС", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
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россия, индия, аэс
РОССИЯ, ИНДИЯ, АЭС
12:11 09.07.2024 (обновлено: 12:19 09.07.2024)
 
Россия передала Индии предложения в области плавучих АЭС

"Росатом": РФ в апреле передала Индии предложения в области плавучих АЭС

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия в апреле 2024 года передала Индии свои предложения в области плавучих АЭС, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Новое направление – атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации "Росатом" в области плавучих АЭС", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
 
РОССИЯИНДИЯАЭС
 
 
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