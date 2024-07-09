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Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере
Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере - 09.07.2024, ПРАЙМ
Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере
Индийский премьер Нарендра Моди выразил надежду на ушлубление взаимодействи с Россией в атомной сфере, о чем он написал в книге почетных гостей павильона "Атом" | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:03+0300
2024-07-09T14:03+0300
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индийский премьер Нарендра Моди выразил надежду на ушлубление взаимодействи с Россией в атомной сфере, о чем он написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ.Он также отметил, что представленная ему российская выставка способна вдохновить молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий. По его словам, выставка демонтрирует вклад ядерных технологий в технический прогресс и энергетическую безопасность.Кроме того, Моди подчеркнул, что хотел бы познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества Москвы и Нью-Дели, которое является основой их сотрудничества. Премьер Индии выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за сопровождение на выставке.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
14:03 09.07.2024
 
Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере

Моди: Индия ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере

© РИА Новости . Лев Носов | Перейти в медиабанкСимвол атома
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Лев Носов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индийский премьер Нарендра Моди выразил надежду на ушлубление взаимодействи с Россией в атомной сфере, о чем он написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ.
Он также отметил, что представленная ему российская выставка способна вдохновить молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий. По его словам, выставка демонтрирует вклад ядерных технологий в технический прогресс и энергетическую безопасность.
Кроме того, Моди подчеркнул, что хотел бы познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества Москвы и Нью-Дели, которое является основой их сотрудничества.
Премьер Индии выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за сопровождение на выставке.
 
РОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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