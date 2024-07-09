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Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере

Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере - 09.07.2024, ПРАЙМ

Моди выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в атомной сфере

Индийский премьер Нарендра Моди выразил надежду на ушлубление взаимодействи с Россией в атомной сфере, о чем он написал в книге почетных гостей павильона "Атом" | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:03+0300

2024-07-09T14:03+0300

2024-07-09T14:03+0300

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индийский премьер Нарендра Моди выразил надежду на ушлубление взаимодействи с Россией в атомной сфере, о чем он написал в книге почетных гостей павильона "Атом" на ВДНХ.Он также отметил, что представленная ему российская выставка способна вдохновить молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий. По его словам, выставка демонтрирует вклад ядерных технологий в технический прогресс и энергетическую безопасность.Кроме того, Моди подчеркнул, что хотел бы познакомиться с ключевыми вехами многолетнего гражданского ядерного сотрудничества Москвы и Нью-Дели, которое является основой их сотрудничества. Премьер Индии выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за сопровождение на выставке.

индия

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди