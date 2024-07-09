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Россия изучает продолжение работы с Индией в газовых проектах, заявил Новак
Россия изучает продолжение работы с Индией в газовых проектах, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия изучает продолжение работы с Индией в газовых проектах, заявил Новак
Россия рассматривает в перспективе продолжение участия индийских компаний в газовых проектах в России, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:08+0300
2024-07-09T16:08+0300
2024-07-09T16:09+0300
энергетика
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александр новак
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия рассматривает в перспективе продолжение участия индийских компаний в газовых проектах в России, сообщил вице-премьер Александр Новак. "На сегодняшний день наши партнеры индийские участвуют в реализации ряда проектов, вы знаете, на Арктическом шельфе и на Сахалине. В перспективе, конечно, мы рассматриваем и продолжение такого сотрудничества", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривается ли участие индийских компаний в газовых проектах в России.Существуют перспективы расширения сотрудничества РФ и Индии в газовой сфере, поставок российского газа, добавил он."У нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 миллиона тон в год, российский газ… В принципе существуют перспективы расширения этого сотрудничества в газовой сфере и поставки российского газа", - сказал он журналистам.На вопрос, идет ли речь об СПГ, Новак сказал, что рассматриваются разные варианты."Конечно, и СПГ, и другие возможности", - отметил он.
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россия, индия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Александр Новак
Россия изучает продолжение работы с Индией в газовых проектах, заявил Новак
Новак: рассматриваем продолжение сотрудничества с Индией в газовых проектах в РФ
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия рассматривает в перспективе продолжение участия индийских компаний в газовых проектах в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"На сегодняшний день наши партнеры индийские участвуют в реализации ряда проектов, вы знаете, на Арктическом шельфе и на Сахалине. В перспективе, конечно, мы рассматриваем и продолжение такого сотрудничества", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривается ли участие индийских компаний в газовых проектах в России.
Существуют перспективы расширения сотрудничества РФ и Индии в газовой сфере, поставок российского газа, добавил он.
"У нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 миллиона тон в год, российский газ… В принципе существуют перспективы расширения этого сотрудничества в газовой сфере и поставки российского газа", - сказал он журналистам.
На вопрос, идет ли речь об СПГ, Новак сказал, что рассматриваются разные варианты.
"Конечно, и СПГ, и другие возможности", - отметил он.