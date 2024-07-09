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Отношения России и Индии можно назвать привилегированными, заявил Лавров - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Отношения России и Индии можно назвать привилегированными, заявил Лавров
Отношения России и Индии можно назвать привилегированными, заявил Лавров - 09.07.2024, ПРАЙМ
Отношения России и Индии можно назвать привилегированными, заявил Лавров
Отношения между Россией и Индией полностью оправдывают понятие "привилегированное стратегическое партнерство". Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:13+0300
2024-07-09T17:13+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Индией полностью оправдывают понятие "привилегированное стратегическое партнерство". Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Одним словом, отношения в полной мере отвечают термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", который закреплен в российско-индийских документах, и описывает, по-моему очень точно, связи между нашими странами, которые уходят далеко в историю, в период, когда Индия боролась за независимость, и Советский Союз одним из первых признал новое молодое государство с очень глубокой, долгой, тысячелетней историей и цивилизацией", — сакзал дипломат.По словам Лаврова, ходе переговоров Российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди обменялись мнениями о международной обстановке. Лавров подчеркнул, что у России и Индии есть много планов по сотрудничеству, и уже было достигнуто многое, что создает прекрасную основу для дальнейшего развития отношений.Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в России с официальным визитом, который является его первой поездкой в страну за последние пять лет. Лидеры уже провели неформальные переговоры в резиденции Путина. Визит продлится до 9 июля.
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россия, индия
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ
17:13 09.07.2024
 
Отношения России и Индии можно назвать привилегированными, заявил Лавров

Лавров: отношения РФ и Индии соответствуют "особо привилегированное партнерство"

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Индией полностью оправдывают понятие "привилегированное стратегическое партнерство". Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Одним словом, отношения в полной мере отвечают термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", который закреплен в российско-индийских документах, и описывает, по-моему очень точно, связи между нашими странами, которые уходят далеко в историю, в период, когда Индия боролась за независимость, и Советский Союз одним из первых признал новое молодое государство с очень глубокой, долгой, тысячелетней историей и цивилизацией", — сакзал дипломат.
По словам Лаврова, ходе переговоров Российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди обменялись мнениями о международной обстановке. Лавров подчеркнул, что у России и Индии есть много планов по сотрудничеству, и уже было достигнуто многое, что создает прекрасную основу для дальнейшего развития отношений.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в России с официальным визитом, который является его первой поездкой в страну за последние пять лет. Лидеры уже провели неформальные переговоры в резиденции Путина. Визит продлится до 9 июля.
Максим Орешкин. ПМЭФ-2021 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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