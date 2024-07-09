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РФ и Индия обозначили цели развития сотрудничества до 2030 года - 09.07.2024, ПРАЙМ
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РФ и Индия обозначили цели развития сотрудничества до 2030 года
РФ и Индия обозначили цели развития сотрудничества до 2030 года - 09.07.2024, ПРАЙМ
РФ и Индия обозначили цели развития сотрудничества до 2030 года
Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов путем использования национальных валют. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T18:08+0300
2024-07-09T18:08+0300
экономика
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
расчеты
расчеты в нацвалютах
инвестиции
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов путем использования национальных валют. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. В совместном заявлении отмечается, что стороны договорились развивать систему двухсторонних расчетов на основе национальных валют, вести работу над устранением нетарифных торговых барьеров в торговле и стимулировать привлечение инвестиций и реализацию экономических проектов.Также лидеры договорились о наращивании грузооборота в рамках коридора "Север - Юг", Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи.
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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, расчеты, расчеты в нацвалютах, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди, Владимир Путин, расчеты, расчеты в нацвалютах, инвестиции
18:08 09.07.2024
 
РФ и Индия обозначили цели развития сотрудничества до 2030 года

РФ и Индия будут развивать расчеты в нацвалютах и устранять барьеры в торговле

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
© POOL
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия и Индия будут развивать систему двухсторонних расчетов путем использования национальных валют.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
В совместном заявлении отмечается, что стороны договорились развивать систему двухсторонних расчетов на основе национальных валют, вести работу над устранением нетарифных торговых барьеров в торговле и стимулировать привлечение инвестиций и реализацию экономических проектов.
Также лидеры договорились о наращивании грузооборота в рамках коридора "Север - Юг", Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи.
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯНарендра МодиВладимир Путинрасчетырасчеты в нацвалютахинвестиции
 
 
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