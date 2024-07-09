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Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии
Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T18:20+0300
2024-07-09T18:20+0300
политика
россия
индия
межправительственная комиссия
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. Стороны выразили удовлетворение регулярными военными контактами, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны ШОС и совместные учения.Лидеры двух стран договорились, что следующее заседании межправкомиссии пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Стороны также подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена.
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россия, индия, межправительственная комиссия
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, межправительственная комиссия
18:20 09.07.2024
 
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии

Межправкомиссия РФ и Индии по ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
Стороны выразили удовлетворение регулярными военными контактами, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны ШОС и совместные учения.
Лидеры двух стран договорились, что следующее заседании межправкомиссии пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Стороны также подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена.
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯмежправительственная комиссия
 
 
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