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Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии

Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии - 09.07.2024, ПРАЙМ

Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии

Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T18:20+0300

2024-07-09T18:20+0300

2024-07-09T18:20+0300

политика

россия

индия

межправительственная комиссия

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. Стороны выразили удовлетворение регулярными военными контактами, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны ШОС и совместные учения.Лидеры двух стран договорились, что следующее заседании межправкомиссии пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Стороны также подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена.

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россия, индия, межправительственная комиссия