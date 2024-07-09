https://1prime.ru/20240709/indiya-849965522.html
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии
Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T18:20+0300
2024-07-09T18:20+0300
2024-07-09T18:20+0300
политика
россия
индия
межправительственная комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960734_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_09c485f0e077b4841aa1c168c424e24e.jpg
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. Стороны выразили удовлетворение регулярными военными контактами, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны ШОС и совместные учения.Лидеры двух стран договорились, что следующее заседании межправкомиссии пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Стороны также подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960734_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_6423ada5e41e64e02863d9d1e1b6bf16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, межправительственная комиссия
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, межправительственная комиссия
Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии
Межправкомиссия РФ и Индии по ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года.
Совместное заявление
по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
Стороны выразили удовлетворение регулярными военными контактами, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны ШОС и совместные учения.
Лидеры двух стран договорились, что следующее заседании межправкомиссии пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Стороны также подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена.