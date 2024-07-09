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Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%

Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20% - 09.07.2024, ПРАЙМ

Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%

В июле средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 российских банков достигла пика 20%, пишет РБК со ссылкой на данные "Дом.РФ". | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:08+0300

2024-07-09T15:08+0300

2024-07-09T15:08+0300

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ипотека

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В июле средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 российских банков достигла пика 20%, пишет РБК со ссылкой на данные "Дом.РФ".Рекордный уровень ставок по ипотечным кредитам в России был зафиксирован в марте 2022 года. Это случилось в разгар кризиса, после начала российской военной операции на территории Украины и введения санкций. Тогда ставка быстро превысила отметку в 20% и к 25 марта достигла 20,78%. Однако вскоре после этого она начала стремительно снижаться.С июня кредиторы, предоставляющие рыночную ипотеку, начали ужесточать условия. Участники рынка объясняли это повышением ставок по облигациям федерального займа (ОФЗ). Иными словами, банки столкнулись с ростом стоимости средств, которые они привлекают.Банк России в июне сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение — на 1 и 2 процентных пункта.

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россия, банки, ипотека