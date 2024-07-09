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Названы города, где сильнее подорожало жилье за время льготной ипотеки - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Названы города, где сильнее подорожало жилье за время льготной ипотеки
Названы города, где сильнее подорожало жилье за время льготной ипотеки - 09.07.2024, ПРАЙМ
Названы города, где сильнее подорожало жилье за время льготной ипотеки
За время действия льготной ипотеки сильнее всего подорожало жилье в Краснодаре и Омске - в три раза, пишет РБК со ссылкой на исследование ЦИАН. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:46+0300
2024-07-09T15:46+0300
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ипотека
недвижимость
жилье
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. За время действия льготной ипотеки сильнее всего подорожало жилье в Краснодаре и Омске - в три раза, пишет РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.По данным аналитиков, за последние четыре года в Омске стоимость новостроек выросла на 195%. Если в июне 2020 года квадратный метр стоил 46 тысяч рублей, то в июне 2024-го — уже 137 тысяч. В Краснодаре за это же время цены на новостройки поднялись на 187%. В июне 2020 года стоимость квадратного метра составляла 62 тысячи рублей, а в июне текущего года она достигла отметки в 179 тысяч рублей.Также в число городов со значительным подорожанием квадратного метра отнесли Самару, Челябинск и Ростов-на-Дону. По оценке ЦИАН, Краснодар и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для переезда, а Челябинск и Омск попали в топ за счет роста доходов занятых на местных промышленных предприятиях — прежде всего, в машиностроении.Меньше всего за время действия льготной ипотеки цены на жилье выросли в Москве и Санкт-Петербурге — на 73% и 81% соответственно. Также среди наименее подорожавших — Екатеринбург и Уфа (84% и 96% соответственно).
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Недвижимость, РОССИЯ, ипотека, Недвижимость, жилье, цены на жилье
15:46 09.07.2024
 
Названы города, где сильнее подорожало жилье за время льготной ипотеки

РБК: сильнее всего за четыре года выросли цены на жилье в Омске и Краснодаре

© fotolia.com / Julia MashkovaОмск
Омск - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© fotolia.com / Julia Mashkova
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. За время действия льготной ипотеки сильнее всего подорожало жилье в Краснодаре и Омске - в три раза, пишет РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.
По данным аналитиков, за последние четыре года в Омске стоимость новостроек выросла на 195%. Если в июне 2020 года квадратный метр стоил 46 тысяч рублей, то в июне 2024-го — уже 137 тысяч.
В Краснодаре за это же время цены на новостройки поднялись на 187%. В июне 2020 года стоимость квадратного метра составляла 62 тысячи рублей, а в июне текущего года она достигла отметки в 179 тысяч рублей.
Также в число городов со значительным подорожанием квадратного метра отнесли Самару, Челябинск и Ростов-на-Дону.
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По оценке ЦИАН, Краснодар и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для переезда, а Челябинск и Омск попали в топ за счет роста доходов занятых на местных промышленных предприятиях — прежде всего, в машиностроении.
Меньше всего за время действия льготной ипотеки цены на жилье выросли в Москве и Санкт-Петербурге — на 73% и 81% соответственно. Также среди наименее подорожавших — Екатеринбург и Уфа (84% и 96% соответственно).
 
НедвижимостьРОССИЯипотекаНедвижимостьжильецены на жилье
 
 
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