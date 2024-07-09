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Банки в РФ отметили повышение спроса на льготную ипотеку в июне

Банки в РФ отметили повышение спроса на льготную ипотеку в июне - 09.07.2024, ПРАЙМ

Банки в РФ отметили повышение спроса на льготную ипотеку в июне

Банки РФ отметили рост выдач льготной ипотеки в июне 2024 года, наибольший рост — у "Абсолют банка" — в 2 раза, следует из данных опрошенных РИА Новости... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T19:17+0300

2024-07-09T19:17+0300

2024-07-09T19:17+0300

экономика

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банки РФ отметили рост выдач льготной ипотеки в июне 2024 года, наибольший рост — у "Абсолют банка" — в 2 раза, следует из данных опрошенных РИА Новости кредитных организаций. В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа — на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. В настоящее время в стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. "Выдачи льготной ипотеки в июне 2024 года по сравнению с маем 2024 увеличились в 2 раза (1,6 миллиарда (рублей – ред.) в мае и 3,4 миллиарда (рублей – ред.) в июне)... В целом резкое увеличение спроса и выдач льготной ипотеки связано с окончанием госпрограмм", — сообщила пресс-служба "Абсолют банка". Максимальный спрос в текущем году на льготную ипотеку отметили в ВТБ. "В июне мы наблюдали максимальный в этом году спрос клиентов на льготную ипотеку. В ВТБ ее получили около 30,3 тысячи россиян, сумма сделок превысила 165 миллиардов рублей (рост почти на 45% к маю)", — сообщила пресс-служба ВТБ. Там отметили, что доля господдержки от общего числа кредитов достигла 81%, увеличившись на 6 процентных пунктов с мая. Прежде всего, вырос спрос на "семейную" ипотеку, по которой банк выдал более 52% льготных кредитов. Банк считает, что такая динамика связана с тем, что многие клиенты с детьми ожидали изменения параметров программы после 1 июля, поэтому приняли решение получить кредит до конца июня. Дополнительным фактором, который повлиял на статистику банка, стал изменившийся с июня первый взнос по господдержке-2020, рассказали в пресс-службе. По словам заместителя председателя правления банка "Дом. РФ" Алексея Косякова, в июне льготными ипотечными программами этой кредитной организации воспользовались около 3800 семей, объем кредитования составил 23,6 миллиарда рублей. Больше всего кредитов было выдано по "Семейной ипотеке", рост составил, по сравнению с маем, 20%. Льготную на новостройки, как он отметил, взяли более 1300 семей — рост на 24%. "В "Почта банке" выдачи ипотеки в июне выросли на 122% по сравнению с маем. Значительный рост выдач объясняется реализацией отложенного спроса на программы государственной поддержки", — сообщила пресс-служба "Почта банка". В банке "Новиком" считают, что после завершения льготной программы сокращение спроса на ипотеку может составить до 30%. "В июне мы зафиксировали рост выдач льготной ипотеки. Это объясняется тем, что клиенты стремились успеть выгодно оформить жилищный кредит в преддверии скорого завершения госпрограммы… Мы ожидаем, что после завершения льготной программы и повышения ставок по стандартным предложениям падение спроса на ипотеку может составить 25-30% по сравнению с июнем 2024 года", — сказал директор департамента розничных продаж банка Иван Беляев.

https://1prime.ru/20240709/ipoteka-849957072.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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