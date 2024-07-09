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"Булгаргаз" подал в международный арбитраж иск к "Газпрому" на 400 млн евро

"Булгаргаз" подал в международный арбитраж иск к "Газпрому" на 400 млн евро - 09.07.2024, ПРАЙМ

"Булгаргаз" подал в международный арбитраж иск к "Газпрому" на 400 млн евро

Болгарская компания "Булгаргаз" обратилась в международный арбитраж с иском к "Газпрому" с требованием компенсации в размере 400 миллионов евро, сообщает... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:25+0300

2024-07-09T13:25+0300

2024-07-09T13:26+0300

энергетика

газпром

болгария

булгаргаз

иск

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Болгарская компания "Булгаргаз" обратилась в международный арбитраж с иском к "Газпрому" с требованием компенсации в размере 400 миллионов евро, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Как сообщил болгарский газовый оператор, иск был подан в понедельник в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Отмечается, что иск связан с якобы понесенным ущербом в результате одностороннего прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года. В компании заявляют, что в конце мая 2024 года "Булгаргаз" направил компании "Газпром Экспорт" приглашение для добровольного урегулирования претензий, согласно двустороннему контракту. "После того, как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", - цитирует телеканал заявление компании. Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась. В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривает прекращение поставок газа.

https://1prime.ru/20240705/uniper-849829468.html

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газпром, болгария, булгаргаз, иск