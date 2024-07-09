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Суд поддержал отказ Минобороны в иске к судостроительному заводу "Янтарь"

Суд поддержал отказ Минобороны в иске к судостроительному заводу "Янтарь" - 09.07.2024, ПРАЙМ

Суд поддержал отказ Минобороны в иске к судостроительному заводу "Янтарь"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал отказ Министерству обороны России во взыскании около 841 миллиона рублей неустойки с калининградского АО... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T18:55+0300

2024-07-09T18:55+0300

2024-07-09T18:55+0300

экономика

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завод

минобороны

суд

иск

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал отказ Министерству обороны России во взыскании около 841 миллиона рублей неустойки с калининградского АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В этом иске Минобороны требовало взыскать неустойку по госконтракту от 4 декабря 2015 года ориентировочной ценой более 4,5 миллиарда рублей на выполнение ремонтных работ для нужд ведомства. По условиям контракта, ПСЗ "Янтарь" обязался выполнить работы в срок до 1 декабря 2021 года. В иске говорится, что в установленный срок завод выполнил работы на сумму около 1,2 миллиарда рублей, при этом часть работ оказалась не выполнена вплоть до подготовки иска в 2023 году. Просрочка составила 623 дня. Из-за нее заказчик начислил исполнителю неустойку. Ответчик заявил в суде, что исполнению контракта в согласованный срок помешали пандемия коронавируса, введенные против предприятия иностранные санкции, а также просрочка со стороны самого заказчика. Отказывая в иске, суд первой инстанции согласился с доводами ПСЗ "Янтарь" о том, что истец поздно определился с объемом работ, с задержкой предоставил исполнителю уточненную ведомость ремонтных работ, а также несвоевременно передал изделия, на которых необходимо было выполнить ремонтные работы. Минобороны – один из главных заказчиков ПСЗ "Янтарь". Судозавод был образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено более 170 военных кораблей и более 500 гражданских судов.

https://1prime.ru/20240709/gruziya-849937940.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, янтарь, завод, минобороны, суд, иск