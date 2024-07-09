Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240709/jetta-849942610.html
Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей
Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ
Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей
Предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке. Седан представлен в трех вариациях, пишет портал Autonews.Рекомендованная... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:22+0300
2024-07-09T12:36+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/img/82061/55/820615534_0:45:720:450_1920x0_80_0_0_dd2b556dd0a84e98109b5e602a199fb0.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке. Седан представлен в трех вариациях, пишет портал Autonews.Рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации Lowline — 1,9 миллиона рублей, средней Aggressive — чуть более двух миллионов, примерно такая же стоимость у старшей Enjoyment.Ранее китайские Jetta попадали в России по параллельному импорту. Теперь же бренд решил обосноваться на рынке официально.
https://1prime.ru/20240705/jetta-849837524.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82061/55/820615534_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_b4398724ea49aaae273393bbecf256f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, китайские авто, volkswagen
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, Volkswagen
12:22 09.07.2024 (обновлено: 12:36 09.07.2024)
 
Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей

В РФ начались продажи абсолютно новых бюджетных машин Jetta от 1,9 млн рублей

© РИА Новости*Volkswagen будет собирать автомобили на Горьковском автозаводе
*Volkswagen будет собирать автомобили на Горьковском автозаводе - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке. Седан представлен в трех вариациях, пишет портал Autonews.

Рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации Lowline — 1,9 миллиона рублей, средней Aggressive — чуть более двух миллионов, примерно такая же стоимость у старшей Enjoyment.
Ранее китайские Jetta попадали в России по параллельному импорту. Теперь же бренд решил обосноваться на рынке официально.
%Работа завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
В России появился совместный с Volkswagen бюджетный бренд Jetta
5 июля, 11:01
 
Автоспрос на легковые автокитайские автоVolkswagen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала