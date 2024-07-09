https://1prime.ru/20240709/jetta-849942610.html

Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей

Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ

Новые бюджетные машины Jetta продаются в России от 1,9 млн рублей

Предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке. Седан представлен в трех вариациях, пишет портал Autonews.Рекомендованная... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:22+0300

2024-07-09T12:22+0300

2024-07-09T12:36+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

volkswagen

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Предприятие FAW-Volkswagen запустило автомобильную марку Jetta на российском рынке. Седан представлен в трех вариациях, пишет портал Autonews.Рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации Lowline — 1,9 миллиона рублей, средней Aggressive — чуть более двух миллионов, примерно такая же стоимость у старшей Enjoyment.Ранее китайские Jetta попадали в России по параллельному импорту. Теперь же бренд решил обосноваться на рынке официально.

https://1prime.ru/20240705/jetta-849837524.html

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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, volkswagen