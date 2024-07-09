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"Лаборатория Касперского" запустила платформу для приложений на своей ОС

"Лаборатория Касперского" запустила платформу для приложений на своей ОС - 09.07.2024, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" запустила платформу для приложений на своей ОС

"Лаборатория Касперского" запустила Kaspersky Appicenter - платформу для приложений на KasperskyOS, где будут представлены необходимые сторонним разработчикам... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:35+0300

2024-07-09T11:35+0300

2024-07-09T11:35+0300

россия

лаборатория касперского

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" запустила Kaspersky Appicenter - платформу для приложений на KasperskyOS, где будут представлены необходимые сторонним разработчикам инструменты для создания, распространения и управления жизненным циклом приложений, разработку представили на "Иннопроме-2024", сказал РИА Новости руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS Дмитрий Лукиян. "Лаборатория Касперского" создала систему, где будут представлены необходимые сторонним разработчикам инструменты для создания, распространения и управления жизненным циклом приложений для KasperskyOS. Первыми приложениями в Kaspersky Appicenter появятся те решения, которые будут создаваться рынком для новой версии кибериммунного шлюза Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0 (KISG) на базе KasperskyOS. Он работает на отечественной аппаратной платформе Kraftway "Рубеж Н", - сказал Лукиян. Он отметил, что компания планирует расширить набор средств разработки, чтобы создавать приложения под другие продукты на базе KasperskyOS. Платформа будет доступна только для операционной системы "Лаборатории Касперского". "Платформа позволит рынку получить необходимое программное обеспечение с "врожденной" устойчивостью к большинству видов кибератак и способностью выполнять критичные функции даже в условиях агрессивной среды, а "Лаборатории Касперского" - масштабировать бизнес и планомерно строить сеть технологических партнеров, создающих кибериммунные устройства на операционной системе KasperskyOS. Со временем здесь появятся наборы для разработки под другие решения компании на KasperskyOS", - отметил Лукиян. В апреле Евгений Касперский продемонстрировал рабочий российский смартфон с KasperskyOS, источник на телеком-рынке рассказал РИА Новости, что это Aquarius NS M11.

https://1prime.ru/20240619/khakery-849315477.html

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россия, лаборатория касперского