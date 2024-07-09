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Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков

Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ

Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков

Москва будет сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как внутри страны, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, заявил... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:42+0300

2024-07-09T17:42+0300

2024-07-09T17:42+0300

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дмитрий песков

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больница

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Москва будет сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как внутри страны, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем все равно нести правду о произошедшем – и у нас в стране, и в странах, где готовы нас слышать, и где у нас есть технологические возможности дотягиваться до местной аудитории", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Минобороны РФ опровергло информацию о российских ударах по гражданским объектам на территории Украины, добавив, что ранее Киев уже устраивал подобные провокации. В Минобороны подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видео подтверждают факт разрушений в Киеве вследствие падения украинской ракеты, запущенной из ЗРК в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://1prime.ru/20240709/tragedii-849963502.html

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россия, мир, дмитрий песков, киев, больница