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Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков
Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ
Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков
Москва будет сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как внутри страны, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, заявил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:42+0300
2024-07-09T17:42+0300
политика
россия
мир
дмитрий песков
киев
больница
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Москва будет сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как внутри страны, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем все равно нести правду о произошедшем – и у нас в стране, и в странах, где готовы нас слышать, и где у нас есть технологические возможности дотягиваться до местной аудитории", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Минобороны РФ опровергло информацию о российских ударах по гражданским объектам на территории Украины, добавив, что ранее Киев уже устраивал подобные провокации. В Минобороны подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видео подтверждают факт разрушений в Киеве вследствие падения украинской ракеты, запущенной из ЗРК в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://1prime.ru/20240709/tragedii-849963502.html
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россия, мир, дмитрий песков, киев, больница
Политика, РОССИЯ, МИР, Дмитрий Песков, Киев, больница
17:42 09.07.2024
 
Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков

Песков: Москва намерена сообщать правду об ударе по больнице в Киеве

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Москва будет сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как внутри страны, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем все равно нести правду о произошедшем – и у нас в стране, и в странах, где готовы нас слышать, и где у нас есть технологические возможности дотягиваться до местной аудитории", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Минобороны РФ опровергло информацию о российских ударах по гражданским объектам на территории Украины, добавив, что ранее Киев уже устраивал подобные провокации.
В Минобороны подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видео подтверждают факт разрушений в Киеве вследствие падения украинской ракеты, запущенной из ЗРК в черте города.
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Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
17:38
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
 
ПолитикаРОССИЯМИРДмитрий ПесковКиевбольница
 
 
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