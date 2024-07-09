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В Китае назвали причину необоснованных обвиненей со стороны компаний США
В Китае назвали причину необоснованных обвиненей со стороны компаний США - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Китае назвали причину необоснованных обвиненей со стороны компаний США
Компании из США, занимающиеся кибербезопасностью продолжат фабриковать истории о "кибератаках, поддерживаемых иностранными правительствами", для получения новых | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:55+0300
2024-07-09T09:55+0300
2024-07-09T09:55+0300
сша
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кибератаки
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ПЕКИН, 9 июл - ПРАЙМ. Компании из США, занимающиеся кибербезопасностью продолжат фабриковать истории о "кибератаках, поддерживаемых иностранными правительствами", для получения новых средств от властей, пишет государственное китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов. В 2023 году агентство США по кибербезопасности и инфраструктуре заявило, что считает компанию Volt Typhoon, якобы связанную с КНР, причастной к кибератакам на критическую инфраструктуру. Агентство предупредило, что атаки могут повториться по всему миру. Со своей стороны, компания "Майкрософт" заявила, что раскрыла тайную злонамеренную активность со стороны указанной компании, направленную на доступ к учетным данным и нацеленную на критически важные инфраструктурные организации. Газета отмечает, что органы кибербезопасности в США продвигают ложную историю о "спонсируемой Китаем" Volt Typhoon только для того, чтобы добиться увеличения бюджета от конгресса США. Как пишет издание со ссылкой на опрошенных экспертов, американские компании, занимающиеся кибербезопасностью, "вероятно, будут под контролем спецслужб США фабриковать еще больше ложных историй о "кибератаках, поддерживаемых иностранными правительствами", постоянно обманывая конгресс США, чтобы он утвердил больше бюджетов". После публикации отчета о Volt Typhoon китайская совместная следственная группа отслеживала действия и намерения США по созданию это ложной истории, пишет издание. В частности, анонимный источник в компании ThreatMon, занимающейся кибербезопасностью, сообщил следственной группе, что компания изменила содержание отчета о деятельности Volt Typhoon под давлением американских спецслужб. Из отчета исчезли важные данные об IP-адресах. "Можно сделать вывод, что американскими компаниями по кибербезопасности манипулируют спецслужбы США", - пишет издание. Ранее начальник отделения кибербезопасности вооруженных сил США и глава Национального агентства по электронному шпионажу Тимоти Хо заявил в интервью изданию Wall Street Journal что США полагают, что китайская хакерская сеть, известная среди экспертов по кибербезопасности и официальных лиц США как Volt Typhoon, работает на "заготовку" будущих атак в сетях критической инфраструктуры. Тимоти Хо также сообщал, что Volt Typhoon пыталась проникнуть в военные сети США, из-за чего американские специалисты по кибербезопасности сохраняют повышенную бдительность.
сша
китай
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сша, китай, кибератаки
В Китае назвали причину необоснованных обвиненей со стороны компаний США
Global Times: компании США обвиняют Китай в кибератаках для получения бюджетов
ПЕКИН, 9 июл - ПРАЙМ. Компании из США, занимающиеся кибербезопасностью продолжат фабриковать истории о "кибератаках, поддерживаемых иностранными правительствами", для получения новых средств от властей, пишет государственное китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.
В 2023 году агентство США по кибербезопасности и инфраструктуре заявило, что считает компанию Volt Typhoon, якобы связанную с КНР, причастной к кибератакам на критическую инфраструктуру. Агентство предупредило, что атаки могут повториться по всему миру. Со своей стороны, компания "Майкрософт" заявила, что раскрыла тайную злонамеренную активность со стороны указанной компании, направленную на доступ к учетным данным и нацеленную на критически важные инфраструктурные организации.
Газета отмечает, что органы кибербезопасности в США продвигают ложную историю о "спонсируемой Китаем" Volt Typhoon только для того, чтобы добиться увеличения бюджета от конгресса США.
Как пишет издание со ссылкой на опрошенных экспертов, американские компании, занимающиеся кибербезопасностью, "вероятно, будут под контролем спецслужб США фабриковать еще больше ложных историй о "кибератаках, поддерживаемых иностранными правительствами", постоянно обманывая конгресс США, чтобы он утвердил больше бюджетов".
После публикации отчета о Volt Typhoon китайская совместная следственная группа отслеживала действия и намерения США по созданию это ложной истории, пишет издание.
В частности, анонимный источник в компании ThreatMon, занимающейся кибербезопасностью, сообщил следственной группе, что компания изменила содержание отчета о деятельности Volt Typhoon под давлением американских спецслужб. Из отчета исчезли важные данные об IP-адресах.
"Можно сделать вывод, что американскими компаниями по кибербезопасности манипулируют спецслужбы США", - пишет издание.
Ранее начальник отделения кибербезопасности вооруженных сил США и глава Национального агентства по электронному шпионажу Тимоти Хо заявил в интервью изданию Wall Street Journal что США полагают, что китайская хакерская сеть, известная среди экспертов по кибербезопасности и официальных лиц США как Volt Typhoon, работает на "заготовку" будущих атак в сетях критической инфраструктуры.
Тимоти Хо также сообщал, что Volt Typhoon пыталась проникнуть в военные сети США, из-за чего американские специалисты по кибербезопасности сохраняют повышенную бдительность.