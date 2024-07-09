https://1prime.ru/20240709/kitay-849935044.html
Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому
Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому - 09.07.2024, ПРАЙМ
Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому
В период своего председательства в Совете Евросоюза Венгрия может возродить китайско-европейские отношения, вернув их на путь стабильного сотрудничества. Об... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:32+0300
2024-07-09T10:32+0300
2024-07-09T10:57+0300
россия
китай
венгрия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В период своего председательства в Совете Евросоюза Венгрия может возродить китайско-европейские отношения, вернув их на путь стабильного сотрудничества. Об этом пишет китайские издание "Гуаньча".Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан совершил исторический визит в Китай, где заявил о необходимости закладывать прочный фундамент для развития венгерско-китайских отношений. Как в свою очередь рассказал лидер Китая Си Цзиньпин, между государством и европейским регионом нет геополитических противоречий, и в то же время они имеют стратегическое значение для всего мира.Кроме того, в ходе встречи лидеры Венгрии и КНР уделили внимание украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что прекращение огня путем мирных приговоров входит в интересы всех сторон конфликта. В свою очередь читатели издания отметили важность многосторонней координации конфликта в целях достижения мира. Тем не менее, как упомянул один из читателей, "где-то переживают одни Соединенные Штаты, что мир все ближе к миру и все дальше от хаоса".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240705/siyyarto-849863880.html
китай
венгрия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, венгрия, европа
РОССИЯ, КИТАЙ, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА
Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому
"Гуаньча": Орбан вернет китайско-европейские отношения на путь сотрудничества
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ
. В период своего председательства в Совете Евросоюза Венгрия может возродить китайско-европейские отношения, вернув их на путь стабильного сотрудничества. Об этом пишет
китайские издание "Гуаньча".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан совершил исторический визит в Китай, где заявил о необходимости закладывать прочный фундамент для развития венгерско-китайских отношений.
Как в свою очередь рассказал лидер Китая Си Цзиньпин, между государством и европейским регионом нет геополитических противоречий, и в то же время они имеют стратегическое значение для всего мира.
Кроме того, в ходе встречи лидеры Венгрии и КНР уделили внимание украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что прекращение огня путем мирных приговоров входит в интересы всех сторон конфликта.
В свою очередь читатели издания отметили важность многосторонней координации конфликта в целях достижения мира. Тем не менее, как упомянул один из читателей, "где-то переживают одни Соединенные Штаты, что мир все ближе к миру и все дальше от хаоса".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>> Венгрия не намерена обращать внимание на критику визита Орбана в Россию