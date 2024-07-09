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Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому

Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому - 09.07.2024, ПРАЙМ

Китайцы о встрече Си и Орбана: европейцам пора начать жить по-другому

В период своего председательства в Совете Евросоюза Венгрия может возродить китайско-европейские отношения, вернув их на путь стабильного сотрудничества. Об... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:32+0300

2024-07-09T10:32+0300

2024-07-09T10:57+0300

россия

китай

венгрия

европа

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В период своего председательства в Совете Евросоюза Венгрия может возродить китайско-европейские отношения, вернув их на путь стабильного сотрудничества. Об этом пишет китайские издание "Гуаньча".Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан совершил исторический визит в Китай, где заявил о необходимости закладывать прочный фундамент для развития венгерско-китайских отношений. Как в свою очередь рассказал лидер Китая Си Цзиньпин, между государством и европейским регионом нет геополитических противоречий, и в то же время они имеют стратегическое значение для всего мира.Кроме того, в ходе встречи лидеры Венгрии и КНР уделили внимание украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что прекращение огня путем мирных приговоров входит в интересы всех сторон конфликта. В свою очередь читатели издания отметили важность многосторонней координации конфликта в целях достижения мира. Тем не менее, как упомянул один из читателей, "где-то переживают одни Соединенные Штаты, что мир все ближе к миру и все дальше от хаоса".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240705/siyyarto-849863880.html

китай

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россия, китай, венгрия, европа