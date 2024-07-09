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ГД ввела добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
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ГД ввела добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС
ГД ввела добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС - 09.07.2024, ПРАЙМ
ГД ввела добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:15+0300
2024-07-09T15:15+0300
госдума
ювелирные украшения
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он предусматривает переход к добровольному порядку клеймения государственным пробирным клеймом отечественных ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, предназначенных для экспорта за пределы ЕАЭС. Но при этом на такие изделия Федеральной пробирной палатой должен быть нанесен двухмерный штриховой код. Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, штрих-код позволит использовать государственную информационную систему контроля за рынком драгметаллов и драгкамней. В рамках этой системы можно будет проверять, действительно ли изделия экспортируются в дальнее зарубежье. При этом предусматривается, что такой код не будет наноситься на музейные предметы и коллекции Музейного фонда РФ, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни (сейчас на них не наносится государственное пробирное клеймо). Соответствующие изменения вносятся в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Согласно действующей редакции этого закона, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России или ввезенные в нее для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе позволяющих не только банкам, но и другим юридическим лицам и ИП скупать у граждан монеты из драгоценных металлов, в целях увеличения конкуренции в этой сфере. Также исключается необходимость обязательного нанесения на ювелирное изделие знака изготовителя (именника). А правительство получает полномочия определять по согласованию с Банком России предельную массу инвестиционных драгоценных металлов, которые можно перевозить без использования спецтранспорта и вооруженной охраны. Также было уточнено, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а не с 1 сентября 2024 года, как предполагалось первоначально.
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госдума, ювелирные украшения
Госдума, ювелирные украшения
15:15 09.07.2024
 
ГД ввела добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС

Госдума разрешила добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮвелирные украшения
Ювелирные украшения - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он предусматривает переход к добровольному порядку клеймения государственным пробирным клеймом отечественных ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, предназначенных для экспорта за пределы ЕАЭС.
Но при этом на такие изделия Федеральной пробирной палатой должен быть нанесен двухмерный штриховой код. Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, штрих-код позволит использовать государственную информационную систему контроля за рынком драгметаллов и драгкамней. В рамках этой системы можно будет проверять, действительно ли изделия экспортируются в дальнее зарубежье.
При этом предусматривается, что такой код не будет наноситься на музейные предметы и коллекции Музейного фонда РФ, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни (сейчас на них не наносится государственное пробирное клеймо). Соответствующие изменения вносятся в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".
Согласно действующей редакции этого закона, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России или ввезенные в нее для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе позволяющих не только банкам, но и другим юридическим лицам и ИП скупать у граждан монеты из драгоценных металлов, в целях увеличения конкуренции в этой сфере. Также исключается необходимость обязательного нанесения на ювелирное изделие знака изготовителя (именника).
А правительство получает полномочия определять по согласованию с Банком России предельную массу инвестиционных драгоценных металлов, которые можно перевозить без использования спецтранспорта и вооруженной охраны.
Также было уточнено, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а не с 1 сентября 2024 года, как предполагалось первоначально.
 
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