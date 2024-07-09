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Цены на кофе робуста впервые приблизились к $5 тысячам за тонну
Цены на кофе робуста впервые приблизились к $5 тысячам за тонну - 09.07.2024, ПРАЙМ
Цены на кофе робуста впервые приблизились к $5 тысячам за тонну
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4844 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T19:00+0300
2024-07-09T19:00+0300
2024-07-09T19:00+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4844 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. Так, сегодня в ходе торгов цена на кофе робуста достигла 4844 долларов за тонну, что на 82% больше показателя на начало года. Затем она немного откатилась — до 4828 долларов. Однако такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В то же время цены на кофе сорта арабика увеличились сегодня до 2,49 доллара за фунт, или 5489,5 доллара за тонну — это максимум с середины апреля этого года. Ранее во вторник председатель совета директоров итальянской Lavazza Джузеппе Лавацца спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире из-за изменения климата, перебоев в поставках в Суэцком канале и новых экологических правил Евросоюза, которые приводят к росту цен на его производство, сообщила газета Financial Times. Как ранее говорила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.
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мир, кофе, кофе робуста, рынки
Экономика, МИР, кофе, кофе робуста, Рынки
Цены на кофе робуста впервые приблизились к $5 тысячам за тонну
ICE: цены на кофе робуста впервые приблизились к пяти тысячам долларов за тонну
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ.
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4844 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures
.
Так, сегодня в ходе торгов цена на кофе робуста достигла 4844 долларов за тонну, что на 82% больше показателя на начало года. Затем она немного откатилась — до 4828 долларов. Однако такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
В то же время цены на кофе сорта арабика увеличились сегодня до 2,49 доллара за фунт, или 5489,5 доллара за тонну — это максимум с середины апреля этого года.
Ранее во вторник председатель совета директоров итальянской Lavazza Джузеппе Лавацца спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире из-за изменения климата, перебоев в поставках в Суэцком канале и новых экологических правил Евросоюза, которые приводят к росту цен на его производство, сообщила газета Financial Times.
В России растут продажи кофе и приборов для его приготовления, пишут СМИ
Как ранее говорила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.