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Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации

Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации - 09.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации

Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:03+0300

2024-07-09T14:03+0300

2024-07-09T14:04+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин