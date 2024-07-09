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Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации - 09.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации
Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации
Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:03+0300
2024-07-09T14:04+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
14:03 09.07.2024 (обновлено: 14:04 09.07.2024)
 
Мишустин оценил роль РФ в создании международной экономической кооперации

Мишустин: РФ продолжит создавать широкую международную экономическую кооперацию

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Россия продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для всех, кто готов сотрудничать на принципах уважения и учета взаимных интересов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И, хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Мишустин, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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