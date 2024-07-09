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Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий

Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий - 09.07.2024, ПРАЙМ

Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий

У Индии есть интерес к сотрудничеству с РФ в области высоких технологий, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:21+0300

2024-07-09T14:21+0300

2024-07-09T14:47+0300

андрей костин

индия

россия

технологии

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. У Индии есть интерес к сотрудничеству с РФ в области высоких технологий, сообщил глава ВТБ Андрей Костин."У партнеров есть интерес к развитию сотрудничества в области и высоких технологий, и другие направления", - сказал он журналистам.Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ.

индия

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андрей костин, индия, россия, технологии