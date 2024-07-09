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Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий
Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий - 09.07.2024, ПРАЙМ
Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий
У Индии есть интерес к сотрудничеству с РФ в области высоких технологий, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:21+0300
2024-07-09T14:21+0300
2024-07-09T14:47+0300
андрей костин
индия
россия
технологии
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. У Индии есть интерес к сотрудничеству с РФ в области высоких технологий, сообщил глава ВТБ Андрей Костин."У партнеров есть интерес к развитию сотрудничества в области и высоких технологий, и другие направления", - сказал он журналистам.Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ.
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андрей костин, индия, россия, технологии
Андрей Костин, ИНДИЯ, РОССИЯ, Технологии
Костин отметил интерес к сотрудничеству в области высоких технологий
Костин: у Индии есть интерес к сотрудничеству с РФ в области высоких технологий
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. У Индии есть интерес к сотрудничеству с РФ в области высоких технологий, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"У партнеров есть интерес к развитию сотрудничества в области и высоких технологий, и другие направления", - сказал он журналистам.
Он напомнил, что в Индии функционируют Сбер и ВТБ.