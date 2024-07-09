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"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений
"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений
Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:13+0300
2024-07-09T12:13+0300
2024-07-09T12:13+0300
росатом
квантовый компьютер
россия
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома". "Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
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росатом, квантовый компьютер, россия, индия
Росатом, квантовый компьютер, РОССИЯ, ИНДИЯ
"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений
"Росатом": РФ и Индия изучают перспективы взаимодействия в квантовых вычислениях
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь