https://1prime.ru/20240709/kvantovye-849942154.html

"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений

"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений - 09.07.2024, ПРАЙМ

"Росатом" высказался о работе РФ и Индии в сфере квантовых вычислений

Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:13+0300

2024-07-09T12:13+0300

2024-07-09T12:13+0300

росатом

квантовый компьютер

россия

индия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома". "Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.

https://1prime.ru/20240621/rosatom-849370039.html

индия

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росатом, квантовый компьютер, россия, индия