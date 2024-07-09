Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла" - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240709/lukoyl-849961857.html
В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла"
В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла" - 09.07.2024, ПРАЙМ
В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла"
Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:03+0300
2024-07-09T17:03+0300
происшествия
происшествие
пожар
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_893cd9ca3df51199e0bf4c930e685f45.jpg
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД. Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных. Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника. Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки. Запрет на переработку российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл Нефтохим" в Бургасе вступил в силу 1 марта.В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.В начале декабря компания "Лукойл" сообщила, что из-за дискриминационных законов пересмотрит свою стратегию в отношении активов в Болгарии и изучит возможность продажи своего бизнеса в этой стране.Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не относятся к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся продать по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.Ранее Bloomberg писало, что в Болгарии опасаются последствий прихода нового владельца предприятия НПЗ "Лукойл Нефтохим"
https://1prime.ru/20240402/bolgariya-847004501.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_316:0:2116:1350_1920x0_80_0_0_dfefd8568e0f7da7abafd32e1520c01d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
происшествие, пожар, нпз
Происшествия, происшествие, пожар, НПЗ
17:03 09.07.2024
 
В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла"

БТА: в болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла"

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД.
Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных.
Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника.
Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки.
Запрет на переработку российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл Нефтохим" в Бургасе вступил в силу 1 марта.
София, Болгария - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ
2 апреля, 15:23
В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
В начале декабря компания "Лукойл" сообщила, что из-за дискриминационных законов пересмотрит свою стратегию в отношении активов в Болгарии и изучит возможность продажи своего бизнеса в этой стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не относятся к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся продать по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
Ранее Bloomberg писало, что в Болгарии опасаются последствий прихода нового владельца предприятия НПЗ "Лукойл Нефтохим"
 
ПроисшествияпроисшествиепожарНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала