https://1prime.ru/20240709/lukoyl-849961857.html

В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла"

В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла" - 09.07.2024, ПРАЙМ

В болгарском Бургасе начался пожар рядом с НПЗ "Лукойла"

Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:03+0300

2024-07-09T17:03+0300

2024-07-09T17:03+0300

происшествия

происшествие

пожар

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_893cd9ca3df51199e0bf4c930e685f45.jpg

МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД. Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных. Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника. Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки. Запрет на переработку российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл Нефтохим" в Бургасе вступил в силу 1 марта.В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.В начале декабря компания "Лукойл" сообщила, что из-за дискриминационных законов пересмотрит свою стратегию в отношении активов в Болгарии и изучит возможность продажи своего бизнеса в этой стране.Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не относятся к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся продать по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.Ранее Bloomberg писало, что в Болгарии опасаются последствий прихода нового владельца предприятия НПЗ "Лукойл Нефтохим"

https://1prime.ru/20240402/bolgariya-847004501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

происшествие, пожар, нпз