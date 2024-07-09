https://1prime.ru/20240709/marin-le-pen-849933936.html

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ - 09.07.2024, ПРАЙМ

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

Лидер французской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен подозревается в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2022 года. Об этом... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:00+0300

2024-07-09T10:00+0300

2024-07-09T10:55+0300

франция

марин ле пен

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ПАРИЖ, 9 июл - ПРАЙМ. Лидер французской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен подозревается в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2022 года. Об этом рассказал телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Отмечается, что парижская прокуратура уже начала расследование против Ле Пен. "Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", - сообщает канал.Также телеканал указывает, что ранее Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) направила жалобу по подозрению Марин Ле Пен в нарушении закона. В соответствии с законодательством Франции, в период предвыборной кампании кандидатам нельзя превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть расходов на кампанию, однако в противном случае может начаться соответствующее расследование.

https://1prime.ru/20240702/gosperevorot--849661275.html

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франция, марин ле пен