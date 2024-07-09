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Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты

Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты - 09.07.2024, ПРАЙМ

Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,414 триллиона рублей, или на... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:35+0300

2024-07-09T10:35+0300

2024-07-09T10:58+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,414 триллиона рублей, или на 45,9% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 июля 2024 года, составило 1 414,6 млрд рублей или 45,9% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении. На 1 июля лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Культура" (65,2%), "Наука и университеты" (56,6%), "Производительность труда" (53,1%), "Демография" (51,6%) и "Здравоохранение" (51,2%). За ними следуют "Образование" (49,4%), "Жилье и городская среда" (48,3%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (42,4%), "Безопасные качественные дороги" (41,8%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (41,6 %), "Цифровая экономика Российской Федерации" (39,7%) и "Экология" (38,4%). Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались "Международная кооперация и экспорт" (31,6%), "Беспилотные авиационные системы" (27%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (21,8%).

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россия, минфин, бюджет