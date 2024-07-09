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Бензин подешевел на российской бирже
Бензин подешевел на российской бирже - 09.07.2024, ПРАЙМ
Бензин подешевел на российской бирже
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 0,4-0,5%, следует из данных торгов. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:27+0300
2024-07-09T14:27+0300
2024-07-09T14:48+0300
энергетика
бензин
спбмтсб
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 0,4-0,5%, следует из данных торгов.Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за вторник подешевел на 0,4% - до 53 874 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 также снизилась - на 0,54%, до 67 355 рублей за тонну.До этого цены на бензин демонстрировали практически непрерывный рост с июня. Цены на Аи-92 с первого торгового дня июня по 5 июля взлетали на 19,6%, на Аи-95 - на 28,8%.Стоимость летнего дизельного топлива во вторник снизилась на 0,06% - до 59 683 рублей за тонну.Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии снизилась на 0,53% - до 25 214 рублей за тонну. При этом тонна мазута подорожала на 0,19% - до 29 344 рублей, авиакеросина - на 2,76%, до 79 293 рублей.Минэнерго РФ в пятницу сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильная, а текущего объема выпуска бензина и дизтоплива достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух нефтеперерабатывающих заводах.Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. Предполагалось, что с 1 июля он продолжит действие, но власти допускали и продление приостановки ограничений исходя из ситуации на рынке.
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бензин, спбмтсб
Энергетика, Бензин, СПбМТСБ
Бензин подешевел на российской бирже
Стоимость бензина на СПбМТСБ снизилась на 0,4-0,5 процента
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 0,4-0,5%, следует из данных торгов.
Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за вторник подешевел на 0,4% - до 53 874 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 также снизилась - на 0,54%, до 67 355 рублей за тонну.
До этого цены на бензин демонстрировали практически непрерывный рост с июня. Цены на Аи-92 с первого торгового дня июня по 5 июля взлетали на 19,6%, на Аи-95 - на 28,8%.
Стоимость летнего дизельного топлива во вторник снизилась на 0,06% - до 59 683 рублей за тонну.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии снизилась на 0,53% - до 25 214 рублей за тонну. При этом тонна мазута подорожала на 0,19% - до 29 344 рублей, авиакеросина - на 2,76%, до 79 293 рублей.
Минэнерго РФ в пятницу сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильная, а текущего объема выпуска бензина и дизтоплива достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух нефтеперерабатывающих заводах.
Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. Предполагалось, что с 1 июля он продолжит действие, но власти допускали и продление приостановки ограничений исходя из ситуации на рынке.