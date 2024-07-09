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Мишустин оценил рост российской промышленности
Мишустин оценил рост российской промышленности - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост российской промышленности
Российские промышленные отрасли активно развиваются, занимая ниши покинувших страну российский компаний. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:16+0300
2024-07-09T14:16+0300
2024-07-09T15:00+0300
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Российские промышленные отрасли активно развиваются, занимая ниши покинувших страну российский компаний. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин."Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - заявил политик в ходе главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Кроме того, Мишустин подчеркнул, что по результатам 2023 года обрабатывающий сектор прибавил 7,5 процента, а за первые пять месяцев этого года – около девяти процентов. По его словам, положительный тренд можно наблюдать практически по всем направлениям.
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россия, михаил мишустин
Мишустин оценил рост российской промышленности
Мишустин: промышленность растет и занимает ниши ушедших западных компаний
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Российские промышленные отрасли активно развиваются, занимая ниши покинувших страну российский компаний. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - заявил политик в ходе главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что по результатам 2023 года обрабатывающий сектор прибавил 7,5 процента, а за первые пять месяцев этого года – около девяти процентов. По его словам, положительный тренд можно наблюдать практически по всем направлениям.