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Мишустин оценил рост российской промышленности

Мишустин оценил рост российской промышленности - 09.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост российской промышленности

Российские промышленные отрасли активно развиваются, занимая ниши покинувших страну российский компаний. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:16+0300

2024-07-09T14:16+0300

2024-07-09T15:00+0300

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Российские промышленные отрасли активно развиваются, занимая ниши покинувших страну российский компаний. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин."Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - заявил политик в ходе главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Кроме того, Мишустин подчеркнул, что по результатам 2023 года обрабатывающий сектор прибавил 7,5 процента, а за первые пять месяцев этого года – около девяти процентов. По его словам, положительный тренд можно наблюдать практически по всем направлениям.

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россия, михаил мишустин