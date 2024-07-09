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В США дерзко высказались о визите Моди в Россию - 09.07.2024, ПРАЙМ
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В США дерзко высказались о визите Моди в Россию
В США дерзко высказались о визите Моди в Россию - 09.07.2024, ПРАЙМ
В США дерзко высказались о визите Моди в Россию
Индия в диалоге с Россией должна "четко указать" на необходимость уважения "украинского уверенитета". Об этом сообщил официальный представитель государственног... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T07:48+0300
2024-07-09T07:48+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия в диалоге с Россией должна "четко указать" на необходимость уважения "украинского уверенитета". Об этом сообщил официальный представитель государственног департамента Мэттью Миллер, комментируя на брифинге визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву."&lt;…&gt; Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины", — заявил он.Миллер также отметил, что Индия является стратегичеким партнером для США, с которым они ведут полноценный и "откровенный" диалог, в том числе касательно ее отношений с Россией. Восьмого июля индийский премьер-министр Нарендра Моди прибыл в Моску с рабочим визитом, который продлится до девятого июля. Перед вылетом политик подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его другом. По его словам, особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
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россия, сша, индия, нарендра моди
РОССИЯ, США, ИНДИЯ, Нарендра Моди
07:48 09.07.2024
 
В США дерзко высказались о визите Моди в Россию

Госдеп: Индия при общении с РФ должна заявлять об уважении суверенитета Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия в диалоге с Россией должна "четко указать" на необходимость уважения "украинского уверенитета". Об этом сообщил официальный представитель государственног департамента Мэттью Миллер, комментируя на брифинге визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву.
"<…> Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины", — заявил он.
Миллер также отметил, что Индия является стратегичеким партнером для США, с которым они ведут полноценный и "откровенный" диалог, в том числе касательно ее отношений с Россией.
Восьмого июля индийский премьер-министр Нарендра Моди прибыл в Моску с рабочим визитом, который продлится до девятого июля. Перед вылетом политик подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его другом. По его словам, особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
Прилет премьер-министра Индии Н. Моди в Москву - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Будут в ярости: визит Моди в Россию разозлит США
Вчера, 15:38
 
РОССИЯСШАИНДИЯНарендра Моди
 
 
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