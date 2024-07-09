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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - 09.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240709/mosbirzha-849941484.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - 09.07.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Российский рынок акций усиливает снижение, минутами ранее индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов - впервые с 25 июня, однако затем вернулся на эту отметку, | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:05+0300
2024-07-09T12:11+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает снижение, минутами ранее индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов - впервые с 25 июня, однако затем вернулся на эту отметку, следует из данных торгов.Рублевый индекс Мосбиржи к 12.06 снижается на 0,93%, до 3103,51 пункта.Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально снижался до 3098,9 пункта - минимума с 25 июня.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
12:05 09.07.2024 (обновлено: 12:11 09.07.2024)
 
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 25 июня

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает снижение, минутами ранее индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов - впервые с 25 июня, однако затем вернулся на эту отметку, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.06 снижается на 0,93%, до 3103,51 пункта.
Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально снижался до 3098,9 пункта - минимума с 25 июня.
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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