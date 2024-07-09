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Назван лидер в России по числу заявлений о мошенничествах в ОСАГО

Назван лидер в России по числу заявлений о мошенничествах в ОСАГО - 09.07.2024, ПРАЙМ

Назван лидер в России по числу заявлений о мошенничествах в ОСАГО

Москва остается лидером в России по числу заявлений, поданных страховщиками в правоохранительные органы в связи с мошенничествами в ОСАГО и личном страховании,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:15+0300

2024-07-09T14:15+0300

2024-07-09T14:15+0300

мошенничество

москва

всс

осаго

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва остается лидером в России по числу заявлений, поданных страховщиками в правоохранительные органы в связи с мошенничествами в ОСАГО и личном страховании, пропорционально объему рынка, сказал на пресс-конференции глава комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству, гендиректор "Зетта Страхования" Игорь Фатьянов. "Мы видим, что Москва остается лидером по количеству заявлений (поданных в связи с мошенничествами в ОСАГО в первом квартале – ред.), это пропорционально объему рынка. На втором месте – это Краснодар. В общем, сейчас работа в Краснодаре чуть более эффективно пошла, мы видим, что такого яркого вала мошенничества, как было раньше, сейчас не происходит. По ОСАГО остается предметом повышенного внимания Приморский край, Новосибирск и Санкт-Петербург", - сказал он. Как указано в презентации к конференции, в личном страховании в первом квартале также на первом и втором местах Москва и Краснодар, за ними следуют Воронеж и Карачаево-Черкессия. "В личном страховании заявлений немного, так как большая часть вопросов решается без расследования, которое может быть достаточно долгим и сложным", - добавил Фатьянов. "Для страховщиков, надеемся, в этом году попробуем запустить рейтинг качества организации систем противодействия страховому мошенничеству, чтобы иметь возможность формировать лучшие практики", - также сказал глава комитета.

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москва, всс, осаго