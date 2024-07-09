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Суд в Калининграде определит меру пресечения ректору БФУ

Суд в Калининграде определит меру пресечения ректору БФУ - 09.07.2024, ПРАЙМ

Суд в Калининграде определит меру пресечения ректору БФУ

Суд в Калининграде в среду определит меру пресечения задержанным по подозрению в растрате ректору БФУ им. И.Канта Александру Федорову и его заместителю Елене... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T18:39+0300

2024-07-09T18:39+0300

2024-07-09T18:39+0300

мошенничество

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калининград

суд

мошенничество

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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — ПРАЙМ. Суд в Калининграде в среду определит меру пресечения задержанным по подозрению в растрате ректору БФУ им. И.Канта Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. "Пока они задержаны следователем. Меру пресечения суд изберет завтра. Каждому по отдельности. Заседания назначены на 10 (11.00 мск) утра и в 16.00 (17.00 мск)", - сказали в пресс-службе. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. Согласно версии следствия, Федоров издавал приказы о начислении доплат за интенсивность труда для сотрудников. Проректор, в свою очередь, собирала эти средства и передавала их руководителю, сообщили в прокуратуре.В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.

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россия, калининград, суд, мошенничество