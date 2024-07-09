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Ректор БФУ в Калининграде незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам
Ректор БФУ в Калининграде незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам - 09.07.2024, ПРАЙМ
Ректор БФУ в Калининграде незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам
Ректор БФУ им. Канта в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах сотрудникам и в дальнейшем их собирал, сообщает пресс-служба прокуратуры | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:14+0300
2024-07-09T15:14+0300
2024-07-09T15:15+0300
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — ПРАЙМ. Ректор БФУ им. Канта в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах сотрудникам и в дальнейшем их собирал, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области. По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.Ранее в пресс-службе университета подтвердили информацию о задержании ректора Александра Федорова.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.
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Мошенничество, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Университет
Ректор БФУ в Калининграде незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам
Ректор БФУ в Калининграде незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам
КАЛИНИНГРАД, 9 июл — ПРАЙМ. Ректор БФУ им. Канта в Калининграде незаконно издавал приказы о единовременных доплатах сотрудникам и в дальнейшем их собирал, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.
Ранее в пресс-службе университета подтвердили информацию о задержании ректора Александра Федорова.
По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининградской области.
В Калининграде задержали ректора БФУ им. Канта