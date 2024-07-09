https://1prime.ru/20240709/moshenniki-849952059.html

В Союзе страховщиков подсчитали ущерб от мошенников с 2018 года

В Союзе страховщиков подсчитали ущерб от мошенников с 2018 года - 09.07.2024, ПРАЙМ

В Союзе страховщиков подсчитали ущерб от мошенников с 2018 года

Страховщики в РФ за 2018-2023 годы направили более 59,5 тысячи заявлений в правоохранительные органы, при этом сумма ущерба составила более 31,4 миллиарда... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:46+0300

2024-07-09T14:46+0300

2024-07-09T14:46+0300

мошенничество

россия

страховщики

мошенники

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Страховщики в РФ за 2018-2023 годы направили более 59,5 тысячи заявлений в правоохранительные органы, при этом сумма ущерба составила более 31,4 миллиарда рублей, сказал на пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. "Если мы посмотрим, то за шесть лет (за 2018-2023 годы – ред.) страховщиками было направлено более 59,5 тысячи заявлений в правоохранительные органы, то есть достаточно высокая активность работы всего страхового рынка во главе с ВСС, и на сумму 31,4 миллиарда рублей", — сказал он. "Это в основном отражало каско и ОСАГО, потому что это была основная доля мошенничеств, которая составляла до 90% от общего числа мошенничеств. За последние годы мы видим активную работу и снижение роли мошенничества в этих направлениях. Если сравнить 2018 год, тогда было подано 13,5 тысячи заявлений в полицию по выявленным признакам преступления, то уже в 2023 году – 6,6 тысячи, что серьезно меняет ситуацию", — добавил он. Если посмотреть по федеральным округам, как развивается ситуация на рынке ОСАГО, каско и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДГО), то если в целом тенденция со страховым мошенничеством улучшается, то по итогам первого квартала 2024 года ситуация с Центральным федеральным округом ухудшилась, отмечает Ефремов. Так, по ОСАГО в ЦФО в первом квартале 2023 года было направлено 290 заявлений, а в первом квартале текущего года – 394 заявления, суммы ущерба по направленным в органы заявлениям составили 66,2 миллиона рублей и 135 миллионов рублей соответственно, указывается в презентации. По каско и ДГО в Центральном федеральном округе в первом квартале 2023 года было направлено 34 заявления, а в первом квартале текущего года – 45 заявлений, суммы ущерба по направленным в органы заявлениям составили 41 миллион рублей и 95 миллионов рублей соответственно.

https://1prime.ru/20240703/moshenniki-849723806.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, страховщики, мошенники