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Способы законно уменьшить налог на доход по вкладам: это не для всех

Способы законно уменьшить налог на доход по вкладам: это не для всех - 09.07.2024, ПРАЙМ

Способы законно уменьшить налог на доход по вкладам: это не для всех

В этом году банковским вкладчикам впервые придется заплатить налог с доходов по депозитам и накопительным счетам. В каких случаях его можно оптимизировать,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T02:02+0300

2024-07-09T02:02+0300

2024-07-09T02:02+0300

банковский вклад

ставки по вкладам

эксклюзив

адвокат

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. В этом году банковским вкладчикам впервые придется заплатить налог с доходов по депозитам и накопительным счетам. В каких случаях его можно оптимизировать, агентству "Прайм" рассказал адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.Самый прямой способ — воспользоваться налоговыми вычетами. "К слову, для доходов 2023 года этот способ и единственный, ведь остальные использовать уже поздно. Но не поздно изучить их хотя бы сейчас и начать подготовку, чтобы в 2025 году легально оптимизировать налог на доход по вкладам за 2024 год", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНапример, можно вкладывать деньги в программы накопительного или инвестиционного страхования. Такие инструменты есть у страховых компаний и некоторых банков. Они позволяют размещать сбережения под дополнительный процент, освобождают от налога на доход по накоплениям и даже являются основанием для получения налогового вычета.Но нужно понимать, что система страхования вкладов в случае с такими программами не работает. Кроме того, некоторые страховщики используют рисковые стратегии, и можно потерять больше, чем сэкономить на налогах.Еще один способ для предприимчивых — размещение средств от имени организации на банковском депозите. Его используют те, у кого хорошие отношения с работодателем или другими компаниями, потому что не каждое юрлицо согласится принять от физлица деньги в виде займа. Если сумма небольшая, то дешевле заплатить налог по доходу физлиц, чем налог по доходу, которую организация обязана уплатить с такого депозита, констатирует Завьялов.В любом случае нужно следить за изменением ключевой ставки ЦБ в 2024 году, так как размер необлагаемой налогом базы прямо зависит от нее. В 2023 году максимальная ставка составила 15%, поэтому доход по вкладам и счетам, который не превысил 150 000 рублей, налогом не облагается. А вот со всего, что выше этой суммы, придется заплатить 13%. В 2024 году ставка на данный момент 16%, так что необлагаемый налогом доход тоже вырос до 160 000 рублей. Если она еще вырастет, увеличится и сумма необлагаемого дохода. Так что, возможно, и оптимизация не понадобится.

https://1prime.ru/20240610/stavki--848956755.html

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банковский вклад, ставки по вкладам, эксклюзив, адвокат