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В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом законопроекте - 09.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом законопроекте
В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом законопроекте - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом законопроекте
Изменения в налоговой системе России станут первыми системными изменениями за последние 26 лет, заявил в беседе с "Ъ" глава комитета Госдумы по бюджету и... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:40+0300
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налоги
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Изменения в налоговой системе России станут первыми системными изменениями за последние 26 лет, заявил в беседе с "Ъ" глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров."Налоговой системе страны в этом году 26 лет — с момента принятия Общей части НК она стала одной из лучших налоговых систем в мире. За это время пройден путь, который в других странах проходили даже не десятилетиями, а веками. И то, что мы сейчас обсуждаем,— первые с тех пор системные изменения налоговой системы", — отметил парламентарий.Отмечается, что Госдума рассмотрит пакет законопроектов об изменениях в налоговой системе, который предусматривает введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, семейного налогового вычета и пересмотр ставок налогов.По словам Макарова, обновление налоговой системы - это не только налоговое законодательство, но и система взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками.Вместо введения налога на семейный доход, Макаров поддерживает идею перехода к семейному налогообложению, основанному на принципе нуждаемости. Он также отмечает, что рост налоговой нагрузки не должен зависеть от количества работников в семье, а должен быть определен по уровню заработка каждого человека.Кроме того, рассматривает введение туристического налога в качестве независимого источник доходов для местных бюджетов. Власти муниципалитетов будут иметь право устанавливать и взимать налог по своему усмотрению, а доходы будут поступать в местные бюджеты. Местные органы власти будут также иметь возможность определять льготы и устанавливать различные ставки налога в зависимости от сезона и категории размещения.В сфере малого предпринимательства был предложен плавный переход от единого сельскохозяйственного налога (ЕСН) к общей системе налогообложения. Например, некоторые малые предприятия могли бы не платить НДС с доходов до 60 миллионов рублей, заключил парламентарий.
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россия, гд, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, РОССИЯ, ГД, прогрессивная шкала НДФЛ
10:40 09.07.2024 (обновлено: 11:01 09.07.2024)
 
В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом законопроекте

"Ъ": что изменится в масштабном налоговом законопроекте

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Изменения в налоговой системе России станут первыми системными изменениями за последние 26 лет, заявил в беседе с "Ъ" глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Налоговой системе страны в этом году 26 лет — с момента принятия Общей части НК она стала одной из лучших налоговых систем в мире. За это время пройден путь, который в других странах проходили даже не десятилетиями, а веками. И то, что мы сейчас обсуждаем,— первые с тех пор системные изменения налоговой системы", — отметил парламентарий.
Отмечается, что Госдума рассмотрит пакет законопроектов об изменениях в налоговой системе, который предусматривает введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, семейного налогового вычета и пересмотр ставок налогов.
По словам Макарова, обновление налоговой системы - это не только налоговое законодательство, но и система взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Вместо введения налога на семейный доход, Макаров поддерживает идею перехода к семейному налогообложению, основанному на принципе нуждаемости. Он также отмечает, что рост налоговой нагрузки не должен зависеть от количества работников в семье, а должен быть определен по уровню заработка каждого человека.
Кроме того, рассматривает введение туристического налога в качестве независимого источник доходов для местных бюджетов. Власти муниципалитетов будут иметь право устанавливать и взимать налог по своему усмотрению, а доходы будут поступать в местные бюджеты. Местные органы власти будут также иметь возможность определять льготы и устанавливать различные ставки налога в зависимости от сезона и категории размещения.
В сфере малого предпринимательства был предложен плавный переход от единого сельскохозяйственного налога (ЕСН) к общей системе налогообложения. Например, некоторые малые предприятия могли бы не платить НДС с доходов до 60 миллионов рублей, заключил парламентарий.
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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