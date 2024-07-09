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Госдума во II чтении одобрила повышение налога на дорогостоящее жилье - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Госдума во II чтении одобрила повышение налога на дорогостоящее жилье
Госдума во II чтении одобрила повышение налога на дорогостоящее жилье - 09.07.2024, ПРАЙМ
Госдума во II чтении одобрила повышение налога на дорогостоящее жилье
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. Третье чтение... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:23+0300
2024-07-09T14:23+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. Третье чтение запланировано на 10 июля. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях совершенствования налоговой системы, в том числе в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. Максимальные ставки налогов на имущество организаций и физлиц в отношении такой дорогостоящей недвижимости увеличиваются с 2% до 2,5%, а земельного налога в отношении таких земельных участков - с 0,3% до 1,5%. Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а налог на имущество физлиц и земельный - к местным. Поэтому конкретные ставки устанавливаются на соответствующих уровнях, а в НК установлены лишь максимальные значения, которые регионы и муниципалитеты не вправе превышать. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, касающихся госпошлин. Так, вдвое повышаются пошлины за внесение изменений в записи Единого госреестра недвижимости о правах, ограничениях прав и обременениях имущества, за госрегистрацию соглашений об изменении или о расторжении договора аренды, зарегистрированного в этом реестре: для физлиц до 700 рублей, для организаций – до 1000 рублей. До 1000 рублей увеличивается и пошлина за госрегистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица в форме преобразования. Пошлина за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке составит 400 рублей для физлиц, 1200 рублей – для организаций. Пошлина за госрегистрацию при смене залогодержателя, уступке прав по ипотеке вырастет до 2000 рублей с 1600 рублей, а при смене владельца по закладной – до 1000 рублей с 350 рублей. Размер пошлины за госрегистрацию договора участия в долевом строительстве также удваивается: для физлиц – до 700 рублей, для организаций – до 12 тысяч рублей. Вдвое увеличивается и пошлина за госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости - до 700 рублей. Если же одновременно с этим осуществляется и государственный и кадастровый учет, пошлина составит 1000 рублей. Аналогичные пошлины будут и при госрегистрации прав на земли сельхозназначения, а пошлина за госрегистрацию доли на такую землю повышается до 200 со 100 рублей.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
14:23 09.07.2024
 
Госдума во II чтении одобрила повышение налога на дорогостоящее жилье

Госдума во II чтении повышает налоги на дорогостоящую недвижимость

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. Третье чтение запланировано на 10 июля.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях совершенствования налоговой системы, в том числе в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
Максимальные ставки налогов на имущество организаций и физлиц в отношении такой дорогостоящей недвижимости увеличиваются с 2% до 2,5%, а земельного налога в отношении таких земельных участков - с 0,3% до 1,5%. Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а налог на имущество физлиц и земельный - к местным. Поэтому конкретные ставки устанавливаются на соответствующих уровнях, а в НК установлены лишь максимальные значения, которые регионы и муниципалитеты не вправе превышать.
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В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, касающихся госпошлин. Так, вдвое повышаются пошлины за внесение изменений в записи Единого госреестра недвижимости о правах, ограничениях прав и обременениях имущества, за госрегистрацию соглашений об изменении или о расторжении договора аренды, зарегистрированного в этом реестре: для физлиц до 700 рублей, для организаций – до 1000 рублей. До 1000 рублей увеличивается и пошлина за госрегистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица в форме преобразования.
Пошлина за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке составит 400 рублей для физлиц, 1200 рублей – для организаций. Пошлина за госрегистрацию при смене залогодержателя, уступке прав по ипотеке вырастет до 2000 рублей с 1600 рублей, а при смене владельца по закладной – до 1000 рублей с 350 рублей. Размер пошлины за госрегистрацию договора участия в долевом строительстве также удваивается: для физлиц – до 700 рублей, для организаций – до 12 тысяч рублей.
Вдвое увеличивается и пошлина за госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости - до 700 рублей. Если же одновременно с этим осуществляется и государственный и кадастровый учет, пошлина составит 1000 рублей. Аналогичные пошлины будут и при госрегистрации прав на земли сельхозназначения, а пошлина за госрегистрацию доли на такую землю повышается до 200 со 100 рублей.
 
РОССИЯГосдума
 
 
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