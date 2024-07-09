https://1prime.ru/20240709/nato-849929428.html

Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО

Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО - 09.07.2024, ПРАЙМ

Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО

Представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока, который начнетя девятого июля в в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T05:51+0300

2024-07-09T05:51+0300

2024-07-09T05:51+0300

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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока, который начнетя девятого июля в в Вашингтоне."Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - сообщается в сообщении представителя НАТО.Отмечается, что журналисты должны были заранее подать два запроа на получение аккредитации, один из которых направляли на обработку в Соединенные Штаты, а второй - непосредственно в альянс. Тем не менее, российские журналисты не прошли процедуру по неизвестной причине.Сообщается, что Белый дом и Госдеп проигнорировали запросы о предоставлении объяснения подобного положения дел.

https://1prime.ru/20240708/zapad-849926552.html

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