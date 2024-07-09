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Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО - 09.07.2024, ПРАЙМ
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО
Представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока, который начнетя девятого июля в в... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T05:51+0300
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока, который начнетя девятого июля в в Вашингтоне."Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - сообщается в сообщении представителя НАТО.Отмечается, что журналисты должны были заранее подать два запроа на получение аккредитации, один из которых направляли на обработку в Соединенные Штаты, а второй - непосредственно в альянс. Тем не менее, российские журналисты не прошли процедуру по неизвестной причине.Сообщается, что Белый дом и Госдеп проигнорировали запросы о предоставлении объяснения подобного положения дел.
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россия, сша, нато
РОССИЯ, США, НАТО
05:51 09.07.2024
 
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО

НАТО отказала журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока, который начнетя девятого июля в в Вашингтоне.
"Ваш запрос на медиа аккредитацию не может быть предоставлен в настоящее время. Я не могу обсуждать причины этого решения, которое является окончательным", - сообщается в сообщении представителя НАТО.
Отмечается, что журналисты должны были заранее подать два запроа на получение аккредитации, один из которых направляли на обработку в Соединенные Штаты, а второй - непосредственно в альянс. Тем не менее, российские журналисты не прошли процедуру по неизвестной причине.
Сообщается, что Белый дом и Госдеп проигнорировали запросы о предоставлении объяснения подобного положения дел.
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