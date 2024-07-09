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Американский эксперт прокомментировал грядущих саммит НАТО в Вашингтоне - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Американский эксперт прокомментировал грядущих саммит НАТО в Вашингтоне
Американский эксперт прокомментировал грядущих саммит НАТО в Вашингтоне - 09.07.2024, ПРАЙМ
Американский эксперт прокомментировал грядущих саммит НАТО в Вашингтоне
На текущий момент в НАТО наблюдается раскол, из-за чего трудно определить итоги грядущего саммита альянса в Вашингтоне. Об этом заявил представитель Института... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T06:10+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – ПРАЙМ. На текущий момент в НАТО наблюдается раскол, из-за чего трудно определить итоги грядущего саммита альянса в Вашингтоне. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. "Результат нынешнего саммита НАТО неясен. НАТО сейчас резко разделена. Буквально на прошлой неделе венгерский премьер (Виктор – ред.) Орбан мужественно провел серию личных мирных переговоров с (Владимиром – ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром – ред.) Путиным и (председателем КНР – ред.) Си Цзиньпином. По крайней мере, это потенциально может привести к переговорам о прекращении войны", – сказал аналитик.Кроме того, как отметил Блэк, в дискуссиях, которые пройдут на конференции, примут участие представители Венгрии и Словакии, лидеры которых выступают за дотижение деэскалации украинского кризиса мирным путем через переговоры с Москвой и Киевом. Также, по его словам, там будут представлены страны G7 Франции, Великобритании, Германии, чьи главы, по мнению эксперта, либо слабы и нелюбимы собственными гражданами, либо пришли к власти недавно.Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока.
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нато, сша, украина, g7
НАТО, США, УКРАИНА, G7
06:10 09.07.2024
 
Американский эксперт прокомментировал грядущих саммит НАТО в Вашингтоне

Эксперт Блэк: НАТО разделена, исход предстоящего саммита альянса неясен

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – ПРАЙМ. На текущий момент в НАТО наблюдается раскол, из-за чего трудно определить итоги грядущего саммита альянса в Вашингтоне. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
"Результат нынешнего саммита НАТО неясен. НАТО сейчас резко разделена. Буквально на прошлой неделе венгерский премьер (Виктор – ред.) Орбан мужественно провел серию личных мирных переговоров с (Владимиром – ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром – ред.) Путиным и (председателем КНР – ред.) Си Цзиньпином. По крайней мере, это потенциально может привести к переговорам о прекращении войны", – сказал аналитик.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на саммит НАТО
05:51
Кроме того, как отметил Блэк, в дискуссиях, которые пройдут на конференции, примут участие представители Венгрии и Словакии, лидеры которых выступают за дотижение деэскалации украинского кризиса мирным путем через переговоры с Москвой и Киевом.
Также, по его словам, там будут представлены страны G7 Франции, Великобритании, Германии, чьи главы, по мнению эксперта, либо слабы и нелюбимы собственными гражданами, либо пришли к власти недавно.
Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса отказали всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит блока.
 
НАТОСШАУКРАИНАG7
 
 
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