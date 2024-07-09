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СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут "необратимым" - 09.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут "необратимым"
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут "необратимым" - 09.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут "необратимым"
В проекте декларации по саммиту Североатлантичекого альянса, который начнется девятого июля в Вашингтоне, вступление Украины в НАТО будет описано как... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T07:34+0300
2024-07-09T07:34+0300
сша
украина
нато
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В проекте декларации по саммиту Североатлантичекого альянса, который начнется девятого июля в Вашингтоне, вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое". Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимый" -ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", - рассказал CNN неназванный американский чиновник.Кроме того, отмечается, что содержание проекта декларации еще может измениться до принятия окончательного варианта. Сам CNN называет наличие в документе формулировки "необратимый" по отношению к включению Украины в альянс "важным сигналом для Киева и Москвы". Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящён 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
https://1prime.ru/20240708/nato-849913266.html
сша
украина
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сша, украина, нато
США, УКРАИНА, НАТО
07:34 09.07.2024
 
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут "необратимым"

CNN: в проекте декларации саммита НАТО принятие Украины названо необратимым

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В проекте декларации по саммиту Североатлантичекого альянса, который начнется девятого июля в Вашингтоне, вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое". Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимый" -ред.) в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", - рассказал CNN неназванный американский чиновник.
Кроме того, отмечается, что содержание проекта декларации еще может измениться до принятия окончательного варианта. Сам CNN называет наличие в документе формулировки "необратимый" по отношению к включению Украины в альянс "важным сигналом для Киева и Москвы".
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящён 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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