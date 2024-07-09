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Плачевное состояние: хаос в НАТО омрачит саммит в США - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Плачевное состояние: хаос в НАТО омрачит саммит в США
Плачевное состояние: хаос в НАТО омрачит саммит в США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Плачевное состояние: хаос в НАТО омрачит саммит в США
Саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:30+0300
2024-07-09T09:30+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в плачевном состоянии, сообщают зарубежные СМИ. Как отмечает агентство Bloomberg, вместо единства, которое лидеры НАТО надеялись продемонстрировать России на саммите, "три дня зрелищ ... будут омрачены внутренним хаосом во всем альянсе" - от попыток президента США Джо Байдена подавить беспокойство по поводу его катастрофического выступления на дебатах до выборов во Франции, которые подорвали политическую поддержку президента Эммануэля Макрона. Канцлер Германии Олаф Шольц также ослаблен после ужасных результатов его партии на выборах в Европейский парламент, добавляет агентство. По мнению газеты Financial Times, "некоторые из крупнейших хищников альянса находятся в плачевном состоянии". Так, отмечает издание, Макрон хоть и будет в Вашингтоне, но "голова его будет где-то в другом месте" из-за обеспокоенности результатами выборов. Газета добавляет, что более десятка лидеров европейской части НАТО сталкиваются в отрицательными рейтингами одобрения. "Принимающий гостей Джо Байден, пожалуй, находится в худшем состоянии из всех", - указывает издание. Оно также отмечает, что дипломаты опасаются, что состояние американского президента, его профпригодность и потенциальный отказ от участия в выборах затмят саммит, и заглушат послание единства как внутри страны, так и по отношению к Украине.
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нато, сми
Политика, НАТО, СМИ
09:30 09.07.2024
 
Плачевное состояние: хаос в НАТО омрачит саммит в США

СМИ: хаос в НАТО из-за плачевного состояния его крупных хищников омрачит саммит

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Саммит НАТО, который стартует во вторник в Вашингтоне, будет омрачен внутренним хаосом в альянсе на фоне того, что его самые "крупные хищники" находятся в плачевном состоянии, сообщают зарубежные СМИ.
Как отмечает агентство Bloomberg, вместо единства, которое лидеры НАТО надеялись продемонстрировать России на саммите, "три дня зрелищ ... будут омрачены внутренним хаосом во всем альянсе" - от попыток президента США Джо Байдена подавить беспокойство по поводу его катастрофического выступления на дебатах до выборов во Франции, которые подорвали политическую поддержку президента Эммануэля Макрона.
Канцлер Германии Олаф Шольц также ослаблен после ужасных результатов его партии на выборах в Европейский парламент, добавляет агентство.
По мнению газеты Financial Times, "некоторые из крупнейших хищников альянса находятся в плачевном состоянии". Так, отмечает издание, Макрон хоть и будет в Вашингтоне, но "голова его будет где-то в другом месте" из-за обеспокоенности результатами выборов. Газета добавляет, что более десятка лидеров европейской части НАТО сталкиваются в отрицательными рейтингами одобрения. "Принимающий гостей Джо Байден, пожалуй, находится в худшем состоянии из всех", - указывает издание.
Оно также отмечает, что дипломаты опасаются, что состояние американского президента, его профпригодность и потенциальный отказ от участия в выборах затмят саммит, и заглушат послание единства как внутри страны, так и по отношению к Украине.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Американский эксперт прокомментировал грядущий саммит НАТО в Вашингтоне
06:10
 
ПолитикаНАТОСМИ
 
 
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