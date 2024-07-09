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Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке альянса - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке альянса
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке альянса - 09.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке альянса
После назначения нового генерального секретаря Североатлантический альянс может столкнуться с противоречиями внутри блока, он будет вынужден менять свои... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:36+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря Североатлантический альянс может столкнуться с противоречиями внутри блока, он будет вынужден менять свои оборонные доктрины в новых условиях. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. "Марк Рютте (новый генсек НАТО - ред.) столкнется со множеством вызовов. В том числе, ему предстоит добиваться единства в атлантическом блоке, при том, что ряд его членов, таких как Венгрия, Словакия и Турция, отстаивают свои собственные стратегические интересы, проводят более автономную внешнюю политику, отказываются следовать за НАТО по пути эскалации конфликта на Украине", - сообщил европейский эксперт. Жаке также отметил, что НАТО может столкнуться с проблемами в случае переизбрания на пост президента США Дональда Трампа. По его словам, такое уже происходило в его предыдущий президентский срок.Ранее в июне представители НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека. Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
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россия, сша, нато
РОССИЯ, США, НАТО
09:36 09.07.2024 (обновлено: 09:45 09.07.2024)
 
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке альянса

Эксперт Жаке: НАТО при новом генсеке столкнется с противоречиями внутри альянса

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря Североатлантический альянс может столкнуться с противоречиями внутри блока, он будет вынужден менять свои оборонные доктрины в новых условиях. Об этом агентству РИА Новости рассказал эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
"Марк Рютте (новый генсек НАТО - ред.) столкнется со множеством вызовов. В том числе, ему предстоит добиваться единства в атлантическом блоке, при том, что ряд его членов, таких как Венгрия, Словакия и Турция, отстаивают свои собственные стратегические интересы, проводят более автономную внешнюю политику, отказываются следовать за НАТО по пути эскалации конфликта на Украине", - сообщил европейский эксперт.
Жаке также отметил, что НАТО может столкнуться с проблемами в случае переизбрания на пост президента США Дональда Трампа. По его словам, такое уже происходило в его предыдущий президентский срок.
Ранее в июне представители НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека. Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Американский эксперт прокомментировал грядущий саммит НАТО в Вашингтоне
06:10
 
РОССИЯСШАНАТО
 
 
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