https://1prime.ru/20240709/nato-849934720.html
НАТО должна измениться. И вот каким образом
НАТО должна измениться. И вот каким образом - 09.07.2024, ПРАЙМ
НАТО должна измениться. И вот каким образом
Газета The New York Times писала, что НАТО должна перестать быть "телохранителем Европы", региону пора взять на себя больше ответственности. По мнению читателей | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:19+0300
2024-07-09T10:19+0300
2024-07-09T10:19+0300
нато
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Газета The New York Times писала, что НАТО должна перестать быть "телохранителем Европы", региону пора взять на себя больше ответственности. По мнению читателей издания, альянс и вовсе должен перестать существовать."Это ультиматум европейским членам НАТО. У вас есть только один год, чтобы привести в порядок свои армии. Дальше мы, американцы, уходим!" - отметил комментатор ZEMAN. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругие читатели подчеркнули, что Европа действительно должна выделять на оборону больше средств, пожаловавшись, что европейская безопасность выезжает за счет американских налогоплательщиков."НАТО должна прекратить свое существование. Она никогда не была оборонительным альянсом и даже сейчас не может претендовать на это. Вместо этого альянс является вассалом американской военной промышленности и провокатором, ищущим войн, которые он может начать", - заявил Ron Jacobs.Некоторые читатели согласились с его позицией, отметив, что на фоне происходящего в секторе Газа ни НАТО, ни США не имеют права ссылаться на защиту правил или мирового порядка. Другие комментаторы написали, что альянс "умер" в тот день, когда напал на Афганистан."Дело в том, что НАТО – это сама по себе проблема, а не решение. Путь, по которому идет западный мир, настолько деструктивен и опасен, что это уже не смешно", - заключил Shaun Narine.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/nato-849932651.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_51958c81109ae8d47b01982dfa51fdcf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, европа
НАТО должна измениться. И вот каким образом
NYT: европейцам придется взять на себя большую ответственность за свою оборону
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Газета The New York Times писала, что НАТО должна перестать быть "телохранителем Европы", региону пора взять на себя больше ответственности. По мнению читателей издания
, альянс и вовсе должен перестать существовать.
"Это ультиматум европейским членам НАТО. У вас есть только один год, чтобы привести в порядок свои армии. Дальше мы, американцы, уходим!" - отметил комментатор ZEMAN.
Другие читатели подчеркнули, что Европа действительно должна выделять на оборону больше средств, пожаловавшись, что европейская безопасность выезжает за счет американских налогоплательщиков.
"НАТО должна прекратить свое существование. Она никогда не была оборонительным альянсом и даже сейчас не может претендовать на это. Вместо этого альянс является вассалом американской военной промышленности и провокатором, ищущим войн, которые он может начать", - заявил Ron Jacobs.
Некоторые читатели согласились с его позицией, отметив, что на фоне происходящего в секторе Газа ни НАТО, ни США не имеют права ссылаться на защиту правил или мирового порядка. Другие комментаторы написали, что альянс "умер" в тот день, когда напал на Афганистан.
"Дело в том, что НАТО – это сама по себе проблема, а не решение. Путь, по которому идет западный мир, настолько деструктивен и опасен, что это уже не смешно", - заключил Shaun Narine.
Эксперт рассказал, что ждет НАТО при новом генсеке альянса