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В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы
В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы
Представители стран Североатлантического альянса в 2025 году в Гааге намерены обсудить повышение военных расходов до 2,5-3 процентов ВВП. Об этом рассказала... | 09.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса в 2025 году в Гааге намерены обсудить повышение военных расходов до 2,5-3 процентов ВВП. Об этом рассказала вице-канцлер эстонского Минобороны Туули Дунетон. "Мы начинаем видеть движение в сторону новой договоренности на саммите в Гааге... Хотим достичь 2,5% или 3%", - отметила Дунетон порталу Semafor. Кроме того, по ее словам, многие представители американской и европейкой элит "месяцами" утверждали, что подобная тема не входит в повестку проходящей конференции в Вашингтоне. Тем не менее, "все больше и больше глав Министерств обороны сходятся во мнении, что 2% ВВП недостаточно". Дунетон также сказала, что в этом году только порядка 23 стран, вероятно, смогут достичь цели военных расходов в два процента от ВВП.Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы
МО Эстонии: НАТО в 2025 г обсудит повышение военных расходов до 2,5-3% ВВП
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса в 2025 году в Гааге намерены обсудить повышение военных расходов до 2,5-3 процентов ВВП. Об этом рассказала вице-канцлер эстонского Минобороны Туули Дунетон.
"Мы начинаем видеть движение в сторону новой договоренности на саммите в Гааге... Хотим достичь 2,5% или 3%", - отметила Дунетон порталу Semafor.
Кроме того, по ее словам, многие представители американской и европейкой элит "месяцами" утверждали, что подобная тема не входит в повестку проходящей конференции в Вашингтоне. Тем не менее, "все больше и больше глав Министерств обороны сходятся во мнении, что 2% ВВП недостаточно".
Дунетон также сказала, что в этом году только порядка 23 стран, вероятно, смогут достичь цели военных расходов в два процента от ВВП.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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