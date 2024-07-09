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В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы

В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы - 09.07.2024, ПРАЙМ

В Эстонии рассказали о намерении НАТО повысить военные расходы

Представители стран Североатлантического альянса в 2025 году в Гааге намерены обсудить повышение военных расходов до 2,5-3 процентов ВВП. Об этом рассказала... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:05+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса в 2025 году в Гааге намерены обсудить повышение военных расходов до 2,5-3 процентов ВВП. Об этом рассказала вице-канцлер эстонского Минобороны Туули Дунетон. "Мы начинаем видеть движение в сторону новой договоренности на саммите в Гааге... Хотим достичь 2,5% или 3%", - отметила Дунетон порталу Semafor. Кроме того, по ее словам, многие представители американской и европейкой элит "месяцами" утверждали, что подобная тема не входит в повестку проходящей конференции в Вашингтоне. Тем не менее, "все больше и больше глав Министерств обороны сходятся во мнении, что 2% ВВП недостаточно". Дунетон также сказала, что в этом году только порядка 23 стран, вероятно, смогут достичь цели военных расходов в два процента от ВВП.Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

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