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"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО
"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО
Несмотря на восхищения европейских лидеров, очевидно что НАТО шагает в пропасть, говорится в статье издания Foreign Policy. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:47+0300
2024-07-09T11:47+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Несмотря на восхищения европейских лидеров, очевидно что НАТО шагает в пропасть, говорится в статье издания Foreign Policy."После долгих лет ложных тревог западный военный альянс наконец-то действительно шагает к пропасти", — говорится в материале издания.Согласно автору материала, НАТО отметит свой 75-летний юбилей, и ожидается, что его сторонники будут хвалить его достижения и важность. Однако, ценность альянса все еще ставится под сомнение.Так, расширение НАТО представляет новые требования к безопасности, что не было успешным. Тепеорь же бещания о "единой, свободной и мирной Европе" кажутся абсурдными, особенно в свете конфликта на Украине и заморозки отношений с Россией. Несмотря на частичный успех НАТО в Косово и поддержку США после 11 сентября, альянс не смог успешно расшириться и не может полностью выполнить свои обязательства.Молодое поколение уже не так сильно связано с Европой и меньше заинтересовано в глобальной политике, что создает преграды для трансатлантической солидарности. Несмотря на это, НАТО, вероятно, не развалится, но разногласия и разделение между Европой и США продолжатся, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849937655.html
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нато, сша
Политика, НАТО, США
11:47 09.07.2024
 
"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО

Foreign Policy: НАТО шагает к пропасти из-за разногласий между США и Европой

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Несмотря на восхищения европейских лидеров, очевидно что НАТО шагает в пропасть, говорится в статье издания Foreign Policy.
"После долгих лет ложных тревог западный военный альянс наконец-то действительно шагает к пропасти", — говорится в материале издания.
Согласно автору материала, НАТО отметит свой 75-летний юбилей, и ожидается, что его сторонники будут хвалить его достижения и важность. Однако, ценность альянса все еще ставится под сомнение.
Так, расширение НАТО представляет новые требования к безопасности, что не было успешным. Тепеорь же бещания о "единой, свободной и мирной Европе" кажутся абсурдными, особенно в свете конфликта на Украине и заморозки отношений с Россией. Несмотря на частичный успех НАТО в Косово и поддержку США после 11 сентября, альянс не смог успешно расшириться и не может полностью выполнить свои обязательства.
Молодое поколение уже не так сильно связано с Европой и меньше заинтересовано в глобальной политике, что создает преграды для трансатлантической солидарности. Несмотря на это, НАТО, вероятно, не развалится, но разногласия и разделение между Европой и США продолжатся, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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ПолитикаНАТОСША
 
 
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