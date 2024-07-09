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Украина не получит бесплатный билет в НАТО, заявил президент Словакии

Украина не получит бесплатный билет в НАТО, заявил президент Словакии - 09.07.2024, ПРАЙМ

Украина не получит бесплатный билет в НАТО, заявил президент Словакии

Украина должна гарантировать выполнение всех необходимых условий для вступления в Североатлантический альянс, поэтому декларация саммита блока не будет для нее... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:58+0300

2024-07-09T11:58+0300

2024-07-09T12:07+0300

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БРАТИСЛАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Украина должна гарантировать выполнение всех необходимых условий для вступления в Североатлантический альянс, поэтому декларация саммита блока не будет для нее "бесплатным билетом", сообщил словацкий президент Петер Пеллегрини. "Этот документ сегодня не может служить как бесплатный билет или декларация о решении о принятии (Украины в НАТО - ред.), мы еще не так далеко, и ситуация с безопасностью не делает это возможным", - сказал лидер Словакии журналистам в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО. Кроме того, он отметил, что принятый по итогам конференции НАТО документ должен гарантировать необходимость согласия всех членов альянса с принятием в него новых государств. По его словам, Словакия будет настаивать на выполнении всеми условий для членства, а финальное решение о принятии страны в НАТО должно зависеть от согласия всех стран-членов. Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что вместо вступления в НАТО Владимиру Зеленскому преподнесут тыкву, или откажут как жениху на сватовстве. По его словам, предлогом для отказа принять Украину в Североатлантический альянс станет высокий уровень коррупции и произвола.

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